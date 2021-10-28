«وحمة» لقاء الخميسي تثير الجدل على بوستر «حتة من القمر»

كشفت المنتجة مها سليم، عن البوستر التشويقي الرسمي الخاص بحكاية «حتة من القمر» إحدى حكايات مسلسل «زي القمر»، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وتصدرت الفنانة لقاء الخميسي، البوستر، مثيرة جدل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ظهورها بوحمة سوداء أعلى وجهها، حيث كتب أحد الأشخاص: «هي الوحمة دي ليها علاقة بالأحداث ولا إيه؟ ياريت توضيح»، فيما كتب آخر: «شكل الوحمة دي ليها تأثير كبير في الحكاية.. ياريت تكون حكاية عن التنمر وسلبياته».

ومن المقرر عرض الحكاية خلال الأيام المقبلة عبر قناة CBC.

أبطال حكاية «حتة من القمر»

وتدور أحداث حكاية «حتة من القمر» في إطار الـ5 حلقات، وهي من بطولة لقاء الخميسي، نور محمود، محمد العمروسي، ومحمود الشرقاوي، وأمجد عابد، ، وغيرهم من الفنانين، تأليف ميرنا الفقي، ومن إخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

حكايات مسلسل «زي القمر» الجزء الثاني

وتم عرض 6 حكايات حتى الآن من الموسم الثاني من مسلسل «زي القمر»، كان آخرها حكاية «إن كبر ابنك» بطولة وفاء عامر، ومينا نبيل، ومن إخراج معتز حسام، وحكاية «غالية» من بطولة درة، وإخراج شيرين عادل، وحكاية «واحد في المية» من بطولة صابرين وإخراج أحمد شفيق، وحكاية «أنا قبلت» بطولة آيتن عامر، ومن إخراج معتز حسام، وحكاية «اللي خلف ماماتش» بطولة سوسن بدر، وإخراج أحمد شفيق، وحدوتة «عقبال عوضك» بطولة مي كساب وإخراج معتز حسام.

لقاء الخميسي تشارك في بطولة مسلسل «إجازة مفتوحة»

جدير بالذكر، أن لقاء الخميسي، تشارك في بطولة مسلسل «إجازة مفتوحة» الذي يُعرض حاليًا على قناة On، محققة نجاحًا كبيرًا، ويشاركها بطولة المسلسل شريف منير، سميحة أيوب، ملك قورة، نور محمود، دنيا ماهر، مراد مكرم، كريم أبو زيد، هشام إسماعيل، وغيرهم من النجوم، تأليف أحمد محمود أبو زيد، ومن إخراج محمد عبدالرحمن حماقي.