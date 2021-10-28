هل تغيرت أعراض كورونا في الموجة الرابعة؟.. مستشار الرئيس للصحة يجيب

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، إن أعراض فيروس كورونا في الموجة الرابعة لفيروس كورونا لم تتغير، مضيفا في تصريحات لـ«الوطن» أن فقدان حاستي الشم والتذوق، أكثر عرض منتشر بين المرضى المصابين بفيروس كورونا في الموجة الرابعة.

الأعراض الجانبية للقاح كورونا

وتابع مستشار الرئيس للشؤون الصحية، بأنه لا داعي للقلق أو التوتر بخصوص لقاحات كورونا، فجميع اللقاحات آمنه وفعالة، وساعدت كثيرا في تخفيف الأعراض التي ظهرت علي المصابين بسيطة ومتوسطة، وطمأن المواطنين بشأن الأعراض الجانبية للقاح كورونا، وقال إن جميع المواطنين الحاصلين على اللقاح لم تظهر عليهم أعراض جانبية خطيرة وجميعهم بخير.

الرئيس السيسي يتابع ملف فيروس كورونا بشكل شخصي

وأضاف مستشار الرئيس للشؤون الصحية، أن الرئيس السيسي يتابع ملف فيروس كورونا بشكل شخصي، ووجه بتوفير كافة أنواع اللقاحات التي يتم اعتمادها من قبل منظمة الصحة العالمية.

وعن تطعيم الأطفال بلقاح كورونا، قال «ننتظر موافقة هيئة الدواء ومن ثم البدء في تطعيمهم».

ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل

وكشفت تقارير وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية. وأكدت الوزارة رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية.

وناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين، بضرورة حجز لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، والانتهاء من تطعيم أكبر عدد من المواطنين بنهاية العام الجاري لمواجهة الموجة الرابعة لفيروس كورونا، وفقا للخطة التي وضعتها الدولة.