مستشار الرئيس: لقاح فايزر الوحيد المناسب للأطفال للحماية من كورونا

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، إن لقاح «فايزر» هو اللقاح المصرح به حتى الآن لتطعيم الأطفال، مضيفا، في تصريحات له على هامش المؤتمر الصحفي، الذي عُقد بالتعاون مع اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن لقاح «فايزر» تم اعتماده من قبل منظمة الصحة العالمية لتطعيم الأطفال من عمر 16 إلى 18 عاما.

فاعلية لقاح فايزر تصل لأكثر من 90%

وأوضح الدكتور عوض تاج الدين، أن لقاح فايزر، عبارة عن جرعتين، تفصل بينهما 21 يوما، لافتا إلى أن فعاليته كبيرة وتصل لأكثر من 90% بعد الجرعة الثانية.

وعن فاعلية لقاحات كورونا، قال الدكتور عوض تاج الدين، إن لقاحات كورونا جميعها حتى الآن فعالة لمواجهة الفيروس ومتحوراته.

تحورات فيروس كورونا أمر طبيعي

واضاف: «تحورات فيروس كورونا أمر طبيعي، ويحدث لجميع الفيروسات، وليس فيروس كورونا فقط، وعلى المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية بالماء والصابون، وتجفيفها جيدا والبعد عن المناطق المزدحمة وعدم التكدس أو لمس اي أسطح للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا».

وناشدت وزارة الصحة والسكان في سياق متصل المواطنين بضرورة الإسراع في التسجيل على موقع لقاح كورونا، للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري لمواجهة الموجة الرابعة لفيروس كورونا وفقا للخطة الموضوعة.

وعن الأعراض الجانبية للقاح كورونا، أكدت وزارة الصحة والسكان، أن جميع لقاحات كورونا آمنه وتتمثل الأعراض الجانبية في ارتفاع درجة الحرارة أو حمى أو احمرار موضع التطعيم، أو تنميل في العضلات، أو الشعور بالتعب، وهي أعراض تزول من تلقاء نفسها ولا تحتاج إلى طبيب.