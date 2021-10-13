«الصحة»: لقاح فايزر يُكون مناعة ضد كورونا بعد 12 يوما من الجرعة الأولى

تستعد وزارة الصحة والسكان لاستقبال شحنة جديدة من لقاح فايزر في مصر تقدر بـ1.5 مليون جرعة، وبدأت وزارة الصحة والسكان بتوفير لقاح فايزر في كل مراكز تلقي لقاح كورونا، وطمأنت وزارة الصحة والسكان المواطنين بشأن جميع لقاحات كورونا ودعت المواطنين مجددا بضرورة الإسراع في حجز لقاح كورونا من خلال موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة المصرية، واستعرضت وزارة الصحة والسكان المعلومات الكاملة عن لقاح فايزر في مصر في منشور تم إرساله إلى مديريات الشؤون الصحية.

الصحة: المناعة تتكون بعد 12 يوما من الجرعة الأولى

وقالت وزارة الصحة والسكان في المنشور، إن لقاح فايزر يختلف عن باقي اللقاحات فهو يعتمد على تقنية مختلفة وهي الحمض النووي المرسال وهو عبارة عن استعمال جزء من الحمض النووي الخاص بالفيروس، لافتة إلى أن الفئات المصرح بها أخذ اللقاح، هي جميع الفئات العمرية بما فيها الأعمار من سن الـ16 لـ18 عاما.

وأضافت الوزارة أن لقاح فايزر عبارة عن جرعتين يفصل بينهم 21 يوما أو 28 يوما على الأقل، أما المناعة فأكدت الوزارة على أن مناعة الجسم تتكون بعد 12 يوما من الجرعة الأولى وتتكون كاملة بعد الجرعتين، مؤكدة على أن فعالية اللقاح تصل إلى 95% وفعال ضد متحورات فيروس كورونا وعلى رأسها متحور دلتا بلس و«مو».

رفع درجات الاستعداد القصوى داخل المستشفيات

وفي سياق متصل، أكدت وزارة الصحة والسكان على رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى داخل مستشفيات الوزارة لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة واتخاذ كل الإجراءات اللازمة للوقاية من الفيروس وغيره من الأمراض المعدية.

وطالبت الوزارة من المواطنين ضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والمداومة على غسيل اليدين والاستمرار في البعد عن الزحام، وعدم التكدس للوقاية من فيروس كورونا في مصر.