لقاح فايزر كورونا في مصر.. الفئات التي يحق لها الحصول عليه

تزايد البحث في الساعات القليلة الماضية عبر محرك البحث العالمي «جوجل» عن لقاح فايزر مصر، ومن هي الفئات التي يحق لها الحصول على الحصول عليه، وذلك عقب إعلان الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، استقبال مليون و612 ألف و260 جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد، من إنتاج شركة «فايزر»، أمس الخميس، بمطار القاهرة الدولي، مقدمة من الحكومة الأمريكية عن طريق آلية كوفاكس بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاح بحضور القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة «نيكول شامبين»، وممثلي منظمة الصحة العالمية واليونسيف، وذلك في إطار خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات للمواطنين للحفاظ على مكتسبات التصدي للجائحة.

وترصد «الوطن» المعلومات عن لقاح فايزر في مصر ومن هي الفئات التي تستحقه

وأعلنت منظمة الصحة الصحة العالمية الفئات التي يحق لها الحصول على لقاح فايزر دون التخوف من أي تأثيرات جانبية على الأشخاص المطعمين بجرعات اللقاح، وأن الأعراض المصاحبة للقاح لا تدعو للقلق وتزول عقب فترة وجيزة من الزمن.

الفئات التي يحق لها الحصول على لقاح فايزر في مصر

- أثبت اللقاح مأمونية وفاعلية لدى الأشخاص المصابين بحالات مرضية مختلفة مثل أمراض ارتفاع ضغط الدم والسكري والربو والأمراض الرئوية وأمراض الكبد والكلى، بالإضافة إلى الحالات المزمنة المستقرة والخاضعة للمراقبة.

- العاملين في القطاع الصحي والطبي بالصفوف الأولى والتعامل مع المصابين بفيروس كورونا.

- الأشخاص الذين تجاوزت أعمارهم أكثر من 60 عاما.

- المعلمين الذين يتعاملون مع مجموعات كبيرة من الطلاب ويكون هناك احتكاك مباشر معهم.

- السيدات اللاتي يرضعن أطفالهن، وذلك في حالة عدم وجود أي مرض لدى السيدة ممكن يؤثر اللقاح على صحتها.

- حسب نتائج الدراسات والتجارب السريرية سيتم تطعيم الأطفال من هم فوق 12 عاما خلال الفترة المقبلة بلقاح فايزر.