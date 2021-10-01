خطوات تطعيم كورونا مصر.. وفئات ممنوعة من لقاح فايزر

يبحث الكثير من المواطنين عن خطوات تطعيم كورونا مصر، وذلك عقب استقبال وزارة الصحة أمس لمليون و612 ألف جرعة من لقاح فايزر مقدمة منحة من الحكومة الأمريكية للشعب المصري، وذلك ضمن جهود وزارة الصحة المصرية للحصول على أكبر قدر من اللقاحات وتوفيرها للمواطنين في مصر لتجنب الإصابة بفيروس كورونا أو انتقال العدوى بين الأشخاض خاصة مع دخول مصر الموجه الرابعة من فيروس كورونا.

وترصد «الوطن» خطوات تطعيم كورونا في مصر والحصول على لقاح فايزر

وأعلنت وزارة الصحة والسكان عبر موقعها الرسمي عن خطوات تطعيم والحصول على لقاح فايزر في مراكز التطعيم المخصصة للمواطنين في كل المحافظات المختلفة التي أعلنت عنها وزارة الصحة والسكان لحقن المواطنين باللقاحات المضادة للفيروس كورونا.

خطوات تطعيم كورونا مصر

- الدخول على موقع وزارة الصحة والسكان.

- الضغط على تسجيل لطلب اللقاح.

- تحديد الفئة العمرية التي ينتمي إليها الراغب في الحصول على اللقاح، وفقًا لما أعلنته وزارة الصحة.

- كتابة البيانات الأساسية المطلوبة وفقا لكل خانة.

- الإجابة عن سؤال «هل تعاني من أمراض مزمنة؟».

- في حالة وجود أي مرض مزمن قم بالضغط على أيقونة «نعم».

- إرفاق صورة من التقارير والشهادات التي تثبت وجود مرض مزمن.

- كتابة الوظيفة.

- كتابة رقم المحمول.

- كتابة البريد الإلكتروني «اختياري».

- التأكد من صحة البيانات ثم الضغط على «أيقونة استكمال».

- يحصل بعدها المواطن على كود مكون من 20 رقما عبر رسالة نصية يجب الاحتفاظ به حتى التوجه للحصول على اللقاح.

تعرف على الفئات الممنوعة من الحصول على لقاح فايزر

وأعلنت شركة فايزر المصنعة للقاح عن وجود نتائج إيجابية للتجارب السريرية التي أجريت على الأطفال لتطعيمهم بلقاح فايزر في الفترة المقبلة، وحددت فايزر بعض الفئات التي لا يستحب أن تحصل اللقاح خلال الفترة الحالية لحين الحصول على نتائج لتجارب السريرية لتفادي الأعراض المصاحبة عند أخذ لقاح كورونا، وتتمثل هذه الفئات في:

- السيدات الحوامل واللاتي يرضعن أطفالهن.

- من لديهم حساسية مفرطة تجاه اللقاحات.