برنسة عبد الغني لـ«الوطن»: «روحت لوزيرة التضامن قالولي هنكلمك ومحدش عملي حاجة»

تصدر اسم الفنانة برنسة عبد الغني، مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، منتصف شهر أكتوبر الجاري، بعد إعلانها أنها تمر بأزمة نتيجة عدم تلقيها لأي أعمال فنية، مما أدى إلى تراكم الديون عليها، لتتواصل معها وزيرة التضامن الاجتماعي، وتحدد لها موعدا لكي تبحث لها عن حل لأزمتها.

«الوطن» تواصل مع برنسة عبد الغني، لمعرفة تفاصيل تواصلها مع وزارة التضامن الاجتماعي، وما حدث لها، لتقول في جملة واحدة: «لحد دلوقتي محدش عملي أي حاجة».

برنسة تناشد السيسي للحصول على شقة ومعاش

وقالت برنسة عبد الغني، لـ«الوطن»، «أناشد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، في الحصول على شقة ومعاش»، متابعة: «ذهبت إلى وزارة التضامن الاجتماعي، ولم يرد عليا أحد حتى الآن».

برنسة عبد الغني: لم أقابل الوزيرة لأنها كانت مشغولة

وأضافت برنسة عبد الغني، أنها لم تقابل وزيرة التضامن الاجتماعي، قائلة: «عندما ذهبت إلى وزارة التضامن الاجتماعي، لم أقابل الوزيرة لأنها كانت مشغولة، وإنما قابلت أحد المسؤولين هناك»، متابعة: «روحت للمسؤول وجاب لي موظفة وخدت مني صورة قسيمة الطلاق، وتليفوني، وروشتة العلاج، وقالت لي هنكلمك، وبقالي 15 يوما، بس محدش كلمني لحد دلوقتي».

بداية أزمة برنسة عبد الغني

يذكر أنّ برنسة عبد الغني، تلقت دورا عبارة عن مشهد وحيد في مسلسل «الحطابة»، مضيفة: «أنا مش عايزة أحوش فلوس، ولا أشيل في بنك، لأن الكفن ملوش جيوب، بس عايزة حاجة تعيشني لحد ما أموت، عشان أنا لا عندي أولاد، ولا زوج، وعايشة لوحدي».