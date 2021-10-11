برنسة عبدالغني: «بعت كليتي عشان أعالج أمي».. والقباج: أنتي على راسنا

قالت الفنانة برنسة عبدالغني، إنها تعمل «كومبارس»، وتؤدي أدوارًا ثانوية في الأفلام والمسلسلات، وسنها وصل إلى 57 سنة، وكانت تعمل «طباخة»، وكان لديها محل للطعام وأغلقته، ولا يوجد لها أي مصدر دخل، وعندما تُقدم أوراقها للحصول على معاش يرفضون، بحجة أنها تظهر في التلفزيون.

الفنانة برنسة تروي مشكلتها

وأضافت «عبدالغني»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن» المذاع على قناة «الحدث اليوم» الفضائية، ويقدمه الإعلامي سيد علي، مساء الإثنين: «أنا دلوقتي من شهر رمضان مشتغلتش، وتراكمت الديون عليا، وعايزة معاش يحفظ لي كرامتي ومتذلش لحد، وأجيب علاج».

وتابعت: «أنا بعت كليتي عشان أعالج أمي، وكنت بربي 6 بنات وولدين»، ليرد عليها الإعلامي قائلًا: «مسألة تبيعي كليتك ده كلام مؤذي، ويضعك تحت طائلة القانون، والدولة بتعمل عمليات غسيل كلوي»، لتوضح الممثلة: «الكلام ده كان قبل ما الدولة تبدأ في علاج المرضى وكان سنة 1993».

وزيرة التضامن ترد

من جانبها، قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي: «هي على راسنا، بس أنا عايزة أعرف هي ليه قفلت مشروعها! خاصة إنها مازالت في سن العمل، والوزارة تنفذ حملة لتوسيع التغطية التأمينية»، مشددة على أن العمل في التمثيل موسمي، وكان لديها مهنة إلى جوار التمثيل فلماذا توقفت عن المشروع؟.

وأشادت الوزيرة بأخلاق الممثلة، مشددة على أنها حتى لو حصلت على معاش ضمن تكافل وكرامة، سوف تحصل فقط على 450 جنيهًا، وهذا لن يكفيها، ومن الأفضل أن تساعدها الوزارة في استعادة العمل في مشروعها، لتحصل على أضعاف القيمة المالية التي قد تحصل عليها من المعاش، مؤكدة أن الدواء سوف تتحمله الدولة.

وشددت الوزيرة، على أنها ترغب في مساعدة الفنانة، ولكن بطريقة لائقة من خلال إعادة افتتاح المشروع مرة أخرى.