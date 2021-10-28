وكيل زراعة دمياط يتفقد صوب إنتاج الخضار للاطمئنان على حال الزراعات

مر المهندس سميح عبد السميع، وكيل وزارة الزراعة بدمياط والإدارة العامة للمجالس الزراعية، اليوم، على صوب إنتاج الخضار التابعة لاتحاد المجالس الزراعية، والمقامة بديوان المديرية، للاطمئنان على حال الزراعات، وتم التوصية باتباع التعليمات، والتوصيات الفنية المعتمدة، لزيادة معدلات الإنتاج ورفع الكفاءة الإنتاجية.

وكيل وزارة الزراعة يستعرض أهم الأنشطة من خلال المشروعات

و كان وكيل وزارة الزراعة بدمياط، استقبل المهندسة إكرام العدوي، مدير إدارة المجالس الزراعية ووحدة تكافؤ الفرص بوزارة الزراعة، حيث تم استعراض أهم الأنشطة من خلال المشروعات التابعة للمجالس الزراعية بنطاق المحافظة، كما تم التأكيد على استمرار الجهود المبذولة لتطوير ورفع الكفاءة الإنتاجية لكل المشروعات، وتكثيف إنتاجها، وإقامة عدد من المشروعات الجديدة.

وكيل وزارة الزراعة بدمياط: الإنتاج المقدر 13 قنطارا للفدان من القطن

وشارك وكيل زراعة دمياط، بيوم حصاد القطن بمركز كفر سعد، وتنفيذ تجربة تقدير للإنتاج، بمشاركة ممثلي المنطقة الإحصائية بدمياط، وكانت النتائج مبشرة بالخير الوفير، حيث كان الإنتاج المقدر 13 قنطارا الفدان (من الصنف جيزة 92).

وأكد عبد السميع، أن هذا الإنتاج، ثمرة الجهود المبذولة خلال الموسم، من المزارعين أو أجهزة الزراعة، من خلال التواصل الدائم، وتقديم الدعم الفني والتوعية، ومتابعة تنفيذ التوصيات والمعاملات الفنية المعتمدة، والوقوف على مشاكل الزراع وإيجاد الحلول الناجزة لها.