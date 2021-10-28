محمد عطية يتخطى المليون مشاهدة بـ«طنش» بعد أسبوع من طرحها

تخطت أغنية «طنش» للفنان محمد عطية، التي طرحت مؤخرًا، وجرى تصويرها بطريقة الفيديو كليب، حاجز المليون مشاهدة، بعد أسبوع من طرحها على موقع يوتيوب.

طنش من كلمات وألحان محمد عطية

«طنش» كلمات وألحان محمد عطية، وتوزيع ومكس وماستر الموزع الشهير نادر حمدي وإنتاج محمد علام كيوب ميوزك، وقام بتصويرها المخرج اللبناني جاد شويري على مدار يومين بعدد من الأماكن الشهيرة بلبنان تحت إشرافه.

محمد عطية: سعيد بتفاعل ونجاح الأغنية

وأعرب «عطية» في بيان عن سعادته بتفاعل ونجاح الأغنية مع الجمهور وأن «طنش» هي خطوة مهمة في مشوار طويل، وقدم الشكر لكل فريق العمل والمخرج الشهير جاد شويري، والمنتج محمد علام.

وتقول كلمات الأغنية:

لو خارج من نقرة إلى دحديرة

دي أزمة كبيرة

هتعمل إيه

خلاص معلش

طنش

ضربت فطيرة

طلعلك إيه طلعلك كرش

بتشجع في فريق وتملي بيخسر

خلاص مش منظر

دولى جابو صفقات برده مكسبش

طنش

وفي سياق آخر، نشر محمد عطية صورة تجمعه مع خطيبته ميرنا عبر خاصية ستوري لحسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، وعلق قائلًا: «عيد ميلاد سعيد فسفوسة، خليكي جميلة، قوية، ومجنونة»، ونشر صورة أخرى وعلق عليها: «احتفال مؤقت لحد ما نخلص اللي ورانا ونحتفل بعيد ميلاد أحلى البنات».