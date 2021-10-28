إيداع قاتل شقيقته بكرداسة مستشفى الأمراض العقلية: مضطرب نفسيا

أمرت جهات التحقيق، بحبس المتهم بقتل شقيقته في مدينة كرداسة، وترك جثتها داخل المنزل، لمدة 4 أيام، على ذمة التحقيقات، في الواقعة التي اكتشفها مالك المصنع الذي تعمل به المجني عليها، كما شمل قرار جهات التحقيق، إيداع المتهم مستشفى الصحة النفسية والعصبية في العباسية.

عاملة في مصنع

وأوضحت التحريات، التي جرت تحت إشراف اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن المجني عليها، تبلغ من العمر 43 عاما، وتعمل في أحد المصانع، وسبق لها الزواج وانفصلت، قبل 15 عاما، ولديها ابنة واحدة تبلغ من العمر 19 عاما، وتعيش مع والدها.

التحريات: المتهم مضطرب نفسيا

وأوضحت التحريات التي باشرها اللواء علاء فتحي، مدير المباحث الجنائية، أن المتهم بقتل شقيقته، عاطل بدون عمل، ويبلغ من العمر 47 عاما، ومضطرب نفسيا.

وبيّنت التحريات، أن صاحب المصنع الذي تعمل به المجني عليها، لاحظ غيابها عن العمل، فتوجه إلى المنزل الذي تقيم به مع شقيقها، ففتح له باب المنزل، وأمسك المتهم بيده، واصطحبه إلى الغرفة التي قتل فيها شقيقته، ففوجئ بها جثة هامدة، وأبلغ الشرطة.

بلاغ للشرطة

وتلقى مأمور مركز شرطة كرداسة، بلاغا بالعثور على جثة لسيدة فى العقد الخامس من عمرها، داخل المنزل الذي تقيم به مع شقيقها، وتبين من التحريات أن شقيقها المضطرب نفسيا، هو مرتكب الواقعة، وبمواجهته أنكر الاتهام المنسوب إليه، مرددا عبارة «أختي في الشغل»، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى جهات التحقيق التي أمرت بتشريح جثة المجني عليها، لبيان سبب وكيفية الوفاة، كما صرّحت بدفنها، ثم استمعت لأقوال المتهم، وبعدها أصدرت بحقه قراري الحبس والإيداع بمستشفى الأمراض النفسية.