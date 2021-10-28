«التعليم» تعلن بث شرح مناهج الصف الرابع الابتدائي الأحد المقبل

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان عاجل لها، أنه سيتم بدء إذاعة البرامج التعليمية الخاصة بالمناهج الدراسية لطلاب وأولياء أمور اللصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي الجديد اعتباراً من يوم الأحد الموافق 31 أكتوبر، وذلك على قناة مدرستنا التعليمية.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم تدريب المعلمين على المناهج الجديدة المطورة، موضحة أن التدريب اشتمل استراتيجيات التعلم الحديثة، وكيفية تدريس المناهج الجديدة وتحقيق فهم مخرجات التعلم، بالتنسيق مع المديريات والإدارات التعليمية في جميع المحافظات.

وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المنصات التعليمية تساعد الطلاب على فهم المقرر الدراسي وتشمل مجموعة من الأسئلة والتدريبات العملية والنماذج الاسترشادية لتبسيط المفاهيم والمصطلحات الدراسية.

وأشارت مصادر بمديريات التربية والتعليم، إلى أنه تم تدريب المعلمين في جميع المقررات الدراسية الجديدة، وتم التنبيه على ضرورة الاستفادة من المنصات التعليمية التي وفرتها الوزارة.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تم تفعيل مجموعات التقوية لمختلف المراحل التعليمية والتي تساعد أيضاً الطلاب على فهم المقرر الدراسي ويتم تدريبها فيها عملياً على مجموعة من الأسئلة، لافته إلى أن المناهج الجديدة تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين.

وأكدت مرفت عويس، مدرسة دراسات اجتماعية، إن منهج الصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي الجديد 2021-2022 به مصطلحات معقدة إلا أنها تعتمد على فهم الطالب، وقياس مخرجات التعلم، مؤكدة أنه يجب على المعلم تبسيط المنهج من خلال تفعيل مجموعة من الأنشطة.