برلماني: يجب على وزير التربية والتعليم دراسة قراراته وتقدمت بطلب إحاطة

منذ بداية الاسبوع الماضي ومع انطلاق صافرة البداية للعام الدراسي الجديد ولم تتوقف الأسئلة والاستفسارات عن كيفية سير العملية التعليمية في ظل جائحة كورونا، وخاصة بعد تأكيد وزارة التربية والتعليم علي الحضور الكلي داخل المدارس يوميًا مثلما كان الحال قبل الوباء، بالإضافة إلى وجود عجز في المدرسين بكثير من المدارس، بالرغم من وجود 36 ألف معلم أخذوا الوعود بالتعيين وقت الحاجة لنجد الوزارة تعلن عن حاجتها لمتطوعين دون النظر إليهم ومع نهاية الأسبوع الأول استشاط النواب غيظًا وخاصة بعد حجب الكتب المدرسية عن الطلاب الذين لم يسددوا مصروفات العام الدراسي الجديد.

طلب إحاطة بشأن تعيين 36 ألف مدرس

وفي هذا السياق قال النائب أشرف المقرحي عضو مجلس النواب، إنه تقدم بطلب إحاطة لوزير التربية والتعليم بشأن عدم تعيين 36 ألف مدرس ممن ينتظرون قرار من الوزير بحسب الوعود المبرمة بينهم.

وأضاف المقرحي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، بخصوص سياسة الوزارة في سد العجز عن طريق التطوع والمبلغ الرمزي المعلن 20 جنيه للحصة الواحد فهذا يعد «إهانة للمعلمين المصريين» بحسب تعبيره.

و تسأل عضو مجلس النواب، عن ألية الوزارة للقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية والتي نسمع فقط عنها منذ سنوات ولا نرى تحركات فعلية سوى غلق أماكنها دون النظر إلى حال المدرس والنهوض بمستواه لتعويضه عن الدروس التي تناهضها الوزارة، فمن الأولى له تعيين المدرسين القدامي ورفع المخصصات المالية للوزارة ورفع رواتب المدرسين وتوفير بيئة مناسبة للإنتاج.

وتابع عضو مجلس النواب، «المدرس هيروح عشان 20 جنيه يشتغل أزاي ويطلع طالب فاهم».

المصروفات المدرسية

وأوضح عضو مجلس النواب في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن حجب الكتب المدرسية عن الطلاب الذين لم يسددوا المصروفات المدرسية يجب أن يكون متخذ بدراسة مسبقة ويجب التعاون بين الوزارة ومنظمات المجتمع المدني ومجالس الأباء و حقوق الطفل وكل من له اختصاص حتى يتثنى للوزارة تسليم الكتب الدراسية لكل الطلاب و التلاميذ دون الأخلال بميزانيتها.

انتظام المدارس

أما عن قراراته بخصوص انتظام التلاميذ في المدارس وعودة العملية التعليمية كالسابق قبل جائحة كورونا، أكد النائب، أنه قرار متخبط غير مدروس بدليل القرارات الجديدة والتي وضعت أولياء الأمور في ريبة وشك في الوزير فكيف سيحل أزمة الحضور في المدارس بنظام الفترتين وكيف يحضر الطلاب فترة ثالثة.

وأكد المقرحي، أنه كان يجب علي الوزير التخطيط الجيد والتفكير المسبق قبل إعلان قرارات تضر بالصالح العام.

والجدير بالذكر، تقدم عدد من النواب بطلبات إحاطة لوزير التربية والتعليم بنفس الشأن و من المقرر مناقشة بعضها خلال الانعقاد الجاري.