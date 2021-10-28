9 نصائح لاختيار حذاء صحي لأصحاب القدم السكري: «بدون كعب» الأبرز

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن كيفية اعتناء أصحاب مرض السكري بالقدم، خاصة وأنه يسبب مضاعفات خطيرة منها فقدان الإحساس بالقدمين، واعتلال الأعصاب السكري في القدمين والساقين ثم يتلوهما اليدين والذراعين.

ينصح بالتحكم بمستوى السكر بالدم

وأكدت الوزارة عبر صفحتها الرسمية، يستطيع مريض السكري علاج الحالة إما بالعلاج غير الجراحي أو الجراحي، وينصح بالتحكم بمستوى السكر بالدم واتباع إرشادات العناية بالقدمين، ومنها كيفية اختيار الحذاء المناسب لأصحاب مرض السكري.

9 نصائح لاختيار حذاء للقدم السكري:

1- لابد أن يكون الحذاء من الخامات عالية الجودة حتى لا تسبب مشاكل بالقدم أثناء الحركة.

2- يجب اختيار الحذاء بعناية وأن يكون مقاومًا للصدمات حتى لا تتعرض القدم للخبطات أو الالتواء أو الجروح.

3- اختيار المقاس المناسب للقدم ومن الأفضل أن يكون الحذاء أكبر من القدم بقليل.

4- يجب اختيار نوعية جلد الحذاء حتى لا يكون فيه أي احتكاك بين جلد الحذاء والقدم تفاديًا لأي جروح تحدث للقدم السكري.

5- يجب أن يكون الحذاء عريضًا حتى يكون سهلا في المشي.

6- لا يفضل أن يكون الحذاء بكعب عالٍ خاصة للسيدات لأنه يؤثر بشكل كبير على راحة القدم.

7 - يجب الابتعاد عن الأحذية الكلاسيكية غير المريحة لأنها تشكل عبئًا على القدم .

8- من المناسب اختيار الأحذية الرياضية فهي تكون مريحة أكثر من الأحذية الجلدية.

9- يجب مراعاة أن تكون الجوارب غير سميكة لراحة القدم السكري.