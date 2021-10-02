وزيرة التضامن: تخصيص 10 ملايين جنيه لعلاج القدم السكري ضمن «قدم صحيح»

أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن تخصيص 5 ملايين جنيه للتوعية والكشف المبكر عن أمراض القدم السكري، وتخصيص 10 ملايين أخرى قد ترتفع إلى 15 مليونا للعلاج، مشيدة بالجهود التي تبذلها مؤسسة «صناع الخير»، والشباب القائمين عليها، في خدمة الدولة بقلب سليم.

مبادرة «قدم صحيح»

جاء ذلك خلال كلمتها كلمته في المؤتمر الرسمي، لانطلاق مبادرة «قدم صحيح» لعلاج مرضى القدم السكري لغير القادرين، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وهي المبادرة التي تنطلق في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وبإشراف وزارة التضامن الاجتماعي.

وقالت «القباج»، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أطلق منذ أيام الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، وما نفعله هو من حقوق الانسان وليس احسان، فهو عمل تنموي مدروس، مضيفة، أن ّالفقر مقترن بالجهل والمرض وبالفوضى، ولايجوز ونحن في الجمهورية الجديدة أن يترك مواطن مصري يعاني من امراض قد تؤدي به إلى مصير مظلم.

الدور البارز لمؤسسة «صناع الخير»

وتابعت، بأن المجتمع المدني في الوقت الحالي قوي لايعتمد على أعمال خيرية فقط، وإنما يعمل بمبادرات ومشروعات حقيقية وبمهنجية، وفقًا لأرقام واحصائيات وعلم مدروس، وما ساعد في ذلك اصدار قانون العمل الأهلي.

واوضحت وزيرة التضامن، أنّ مؤسسة صناع الخير هي مؤسسة شابة لم تستكمل عامها الخامس، ولكن استطاعت ان تقد دورًا بارزًا في المجتمع المدني، في العديد من المبادرات المختلفة سواء التنموية أو الطبية.

سكر الأطفال

وقالت نيفين القباج، إن مبادرة «قدم صحيح»، خاصة بمرضى السكري، ولكن هناك أيضًا الكلى والنظر، إضافة إلى سكر الأطفال، فهناك أهالي لايعرفون أنّ أطفالهم مرضى بالسكر، وهذا نتيجة لعدم الوعي الكافي، والسبب هو عدم اتباع سلوك الحياة السليم وحصول الأطفال على الوجبات السريعة، لذا يجب مناهضة تلك العادات السيئة التي تؤدي لمرض السكر.

تقرحات القدم السكري

واضافت، أنّ المسألة خطيرة حيث أنّ 10% من مرضى السكر يصابون بتقرحات القدم السكري، كما تُفقد قدم سفلى كل 30 ثانية، فضلًا عن الحالة النفسية التي يعاني منها من قاموا بعمليات البتر بعد اجراء العملية.

وشددت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، على أهمية مساهمة الجميع في التخفيف وكذلك أهمية رفع الوعي بشأن تغذية الأطفال، مع ضرورة تكاتف كافة الجهود بين الدولة والمجتمع للاكتشاف المبكر، فضلًا عن تنفيذ مبادرات اجتماعية للمساعدة في دعم المرضى اقتصاديا واجتماعيًا، مع ضرورة تسهيل الحصول على الاجهزة التعويضية والأطراف الصناعية.