توجيهات للإدارات التعليمية لصرف حافز الترقية بأثر رجعي من يوليو الماضي

أصدر عدد من المديريات التعليمية، خطابا عاجلا وهاما للإدارات التعليمية، بشأن استحقاق بعض وظائف المستويات الوظيفية، التي مضى على شغلها لذلك المستوى الوظيفي ثلاث سنوات في 2021/6/30 حافزا بنسبه 5% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 100 جنيه وأقصى حد 150 جنيها.

وطالبت المديريات التعليمية، خلال خطابها المرسل للإدارات التعليمية، بتطبيق القرار طبقا لقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، رقم 265 لسنة 2021، بشأن ترقية الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والصادر بشأنه الكتاب الدوري رقم 158 لسنة 2021 من وزارة المالية، بشأن استحقاق بعض وظائف المستويات الوظيفية، التي مضى على شغلها ذلك المستوى الوظيفي ثلاث سنوات في 30-6-2021، حافزا بنسبة 5%، من الأجر الوظيفي بحد أدنى 100 جنيه وأقصى حد 150 جنيها.

استحداث وتعزيز بند مزايا نقدية أخرى

وأشار الخطاب، إلى أنه تم استحداث وتعزيز بند مزايا نقدية أخرى كود (21110507) ببنود العلاوات بموازنة الإدارة للعام المالي 2021- 2022 لصرف ذلك الحافز اعتبار من 1 يوليو 2021 على أن يتم الصرف فورا دون تأخير على أن تقع صحة وسلامة إجراءات الصرف على الإدارة التعليمية.

ترتيب المعلمين من الأقدم للأحدث حال زيادتهم

وفي سياق متصل، كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن ضوابط وتعليمات حافز الصفوف الأولى ورياض الأطفال للعام الدراسي 2021-2022، موضحة أنه يجب الالتزام الكامل بقانون 155 لعام 2007، والقرارات الوزارية رقم 342 لعام 2018 ورقم 190 لعام 2019 والقرار رقم 194 لعام 2020 والقرار رقم 123 لعام 2021، وبالنسبة للصف الرابع يراعى استيفاؤهم لأنصبتهم القانونية كاملة في الصفوف من الأول وحتى الرابع، حتى يستحق الحافز والتأكيد على عدم تجزئة حصص «اكتشف متعدد التخصصات نهائيا».

وأكدت الوزارة، أنه في حال زيادة معلمي الفصل، يتم ترتيب المعلمين من الأقدم للأحدث بحيث لا نتخطى المعدلات الصادرة في القرارات الوزارية، مشددة على ضرورة استيفاء الأنصبة القانونية كاملة بالصفوف من الأول وحتى الرابع الابتدائي طبقا للقانون 155 لعام 2007 وهي كالآتي: «معلم مساعد ومعلم 24 حصة ومعلم أول 22 حصة ومعلم أول 20 حصة ومعلم خبير 18 حصة وكبير معلمين 16 حصة»، ومراعاة إسناد حصص التربية البدنية لمعلم التربية البدنية المتخصص، معلم واحد فقط لكل مدرسة وفي حالة عدم وجوده تسند المادة لمعلم الفصل ضمن نصابه القانوني.

مقرر اللغة الإنجليزية يكلف به معلم لغة إنجليزية

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن قواعد المفاضلة بين المعلمين الزائدين في التدريس بالصفوف من الأول حتى الرابع، يكون للمعلمين الحاصلين على تدريبات المنظومة أولًا، لافتة إلى أن مقرر اللغة الإنجليزية، يكلف به معلم لغة إنجليزية، وأن الأساسي المسكن على المرحلة الابتدائية أولا واحد حتى 6 فصول، ولا يتم تفتيت الحصص على أكثر من معلم، أما بالنسبة للمدارس التي بها رياض أطفال، فيتم إسناد الحصص لنفس المعلم المسند له اللغة الإنجليزية في الصفوف من الأول حتى الرابع الابتدائي حتى يكتمل نصابه، وإن زادت الحصص نستعين بمعلم آخر حتى اكتمال النصاب، وهكذا حتى استقرار العمل بالمادة.