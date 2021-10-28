توسعة طريق «الكيلو 21» لإنهاء معاناة أهالي غرب الإسكندرية

بعد وصول عدد من شكاوى المواطنين حول الازدحام المروري لساعات طويلة بمنطقة «أكتوبر» غرب الإسكندرية، اليوم الخميس، وتحديداً أسفل كوبري «الكيلو 21» غرباً، كلف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، كلاً من اللواء خالد جمعة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والسيد موسى، رئيس حي العجمي، بالإشراف على أعمال رصف الطريق أسفل الكوبري، بعد أعمال التوسعة التي تم تنفيذها، وذلك لتسهيل حركة المارة والسيارات على الطريق، ومنع الازدحام، بالتزامن مع بدء موسم الشتاء وتساقط الأمطار.

محافظ الإسكندرية يكلف بمتابعة رصف الطريق أسفل كوبري «الكيلو 32»

كما شدد محافظ الإسكندرية على ضرورة إزالة كافة الإشغالات وأي معوقات على حانبي الطريق، التي تعيق الحركة المرورية، خاصةً مع التزاحم اليومي بسبب المدارس.

استجابة لشكاوى المواطنين بشأن الإزدحام المروري بمنطقة أكتوبر

كما كلف «الشريف» إدارات المتابعة الميدانية وإشغال الطريق والمختصين، وشركة «نهضة مصر» بالمتابعة المستمرة، والعمل على سيولة الحركة المرورية، لرفع المعاناة عن المواطنين في مناطق غرب الإسكندرية، وأهالي المنطقة، الذين يمرون يومياً من هذا الطريق، ويعانون أشد المعاناة بسبب الزحام.

وأرسل العديد من أهالي منطقة «أكتوبر»، وتحديداً «الكيلو 21»، غرب الإسكندرية، في وقت سابق، عدداً من الشكاوى إلى غرفة عمليات المحافظة، بسبب حالة التكدس والزحام المروري الذي تشهده المنطقة يومياً، مما يعطلهم عن الوصول إلى أعمالهم، أو نزول وسط البلد، إضافة إلى حلول نوات الشتاء وتساقط الأمطار، مما يؤدي إلى تفاقم الزحام المروري، الذي يصعب التحرك فيه.