تعليم الإسكندرية تفتتح معرض مستلزمات مدرسية للطلاب غير القادرين

افتتح الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، معرض «سفراء الخير 2»، بإدارة المنتزه للطلاب غير القادرين لتوفير أدوات مدرسية وملابس وأحذية، بعد تجهيزه بالتعاون مع الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني.

حفل افتتاح معرض «سفراء الخير 2» في الإسكندرية

بدأت مراسم الحفل بالسلام الوطني والقرآن الكريم وشملت الفقرات أغاني وطنية من كورال إدارة المنتزه من بينها «باسم الله الله أكبر ، عسكري أبو بندقية ، هنحب مين غيرها ، حلوة بلادي ، الله عليكي يا مصر مصر التي في خاطري».

كما تم عروض مسرحية وأوبريت صوت بلادي، وفولكلور سيناوي، واستعراض الجيش المصري، وتعيشي يابلدي، والنسر فوق العلم وتزيَّن الطلاب بعلم مصر، شارك في فقرات الحفل عدد من أطفال الروضة والمدارس وبعض المدارس العسكرية .

في ذات السياق، شهد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، احتفالات إدارة المنتزه بالذكرى الثامنة والأربعين لانتصارات «شهر أكتوبر وأمجاده شهر العزة والكرامة» بكلية النصر فيكتوريا ، وذلك بحضور شريف فتحي مدير عام الإدارة والنائب أبوالعباس فرحات والنائب عبد الفتاح محمد والنائب إيهاب أبو كليلة والنائب سامح السايح أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأمجد عاطف وكيل الإدارة وكامل بدر رئيس مجلس أمناء الإدارة .

تعليم الإسكندرية: إحياء ذكرى انتصارات أكتوبر واجب قومي ووطني

وأكّد مدير المديرية أن إحياء ذكرى انتصارات أكتوبر واجب قومي ووطني حيث تم فيه استرداد عزة وكرامة الأرض المصرية، وأثبتت للعالم أجمع بسالة الجندي المصري وقدراته القتالية وعزيمته في الفداء والتضحية، ولذلك غيَّرت حرب أكتوبر المعايير العسكرية على الصعيدين المحلي والعالمي.

وفي سياق متصل، أشار «سعد»، إلى دور شهدائنا الأبرار بتضحياتهم لتحرير أرض الوطن ويجب علينا تخليد ذكراهم اعترافًـا بفضلهم وتقديرًا لما قدموه، ولذلك دشَن تعليم الإسكندرية مبادرة «مدرستي باسم شهيد» والتي يتسابق فيها الطلاب ببحث أو ألبوم صور أو فيلم تسجيلي عن الشهداء.