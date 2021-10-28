ضبط شخص نصب على راغبي العمل بالمؤسسات الحكومية في الإسكندرية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية من خلال تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ملابسات انتحال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بالإسكندرية، صفة موظف بإحدى الجهات لممارسة النصب والإحتيال على المواطنين، بزعم قدرته على توفير فرص عمل لهم بإحدى الجهات الحكومية، وتمكن من خلال ذلك من الاستيلاء على مبالغ مالية من ضحاياه.

أمكن التوصل إلى أحد ضحاياه مقيم بمحافظة أسيوط، وبسؤاله قرر قيام المتهم المذكور بالإستيلاء على مبلغ مالى بزعم قدرته على تعيينه بوظيفه حكومية، إلا أنه لم يفِ بذلك ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.