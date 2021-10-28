استشاري أمراض باطنة: الفراعنة أول من اخترعوا اللقاحات

قال الدكتور أحمد المنيسي، استشاري أمراض الباطنة والجهاز الهضمي، إن الفراعنة أول من أنشأوا التطعيمات ومن بعدهم الصينيون ثم توالت فكرة اللقاحات.

وكشف «المنيسي»، أن اللقاحات لم تكن على حالتها الحالية في عام 1492 ثم تطورت في 1697 عندما ظهر التطعيم ضد مرض الجدري، لافتًا إلى أن منظمة الصحة العالمية تبنت في سبعينات القرن الماضي توفير اللقاحات حيث جرى علاج الغدة النكافية والحصبة الألمانية وغيرها.

يتم تجريب اللقاحات قبل تعميمها

وأضاف «المنيسي» خلال مداخلة هاتفية برنامج «الحقيقة» المذاع على فضائية « Extra News» اليوم الخميس، وتقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، يجرى تجريب اللقاحات على أصحاء وأعمار مختلفة قبل استخدامها لمختلف المواطنين، موضحا أن مصر من الدول المصنعة للقاحات عكس كثير من دول إفريقيا التي تحتاج مساعدة الدول الغنية تحت إشراف منظمة الصحة العالمية.

وجوب تطيعم 70% من سكان الكرة الأرضية

وأوضح استشاري أمراض الباطنة والجهاز الهضمي، إذا لم يجرَ تطيعم 70% من سكان الكرة الأرضية بما فيهم الأطفال أكثر من 5 سنوات ستظل كورونا في العالم؛ لذا يجب تطعيم هذه النسبة لتحقيق المناعة المجتمعية.

ظهور فيروس كورونا

وظهر فيروس كورونا، في مدينة ووهان في مقاطعة هوبي بالصين في نوفمبر 2019 وأصبح وباءا عالميا في مارس 2020 وفقا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية، وتنافست مختلف الدول لإنتاج لقاحات مضادة للفيروس وعلى رأسها الصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، وحصلت مصر على حق تصنيع اللقاحات الصينية والروسية فيها من أجل تطعيم المواطنين والتصدير إلى دول إفريقيا.