صحة النواب: دراسة تطعيم الأطفال بلقاح كورونا بدءا من سن 12 عاما

كشف الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، عضو اللجنة العليا للفيروسات، عن وجود دراسة مهمة أمام هيئة الدواء المصرية، بشأن بدء تطعيم الأطفال من سن 12 عاما بلقاح فيروس كورونا، موضحا أن هناك اقتراحات أخرى، بطرح التطعيم ضد لقاح كورونا من سن 16 عاما.

وزارة الصحة تتخذ إجراءات جادة لمواجهة كورونا

وقال أشرف حاتم، في تصريحات لـ«الوطن»، بشأن التطعيم بلقاح كورونا لمواجهة الجائحة، إن وزارة الصحة تتخذ إجراءات جادة حول هذا الموضوع، موضحا: في جميع الأحوال اقتربنا من تطعيم الأطفال أقل من 18 عاما فى الفترة المقبلة.

وكان الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أكد أن ذروة الموجة الرابعة لفيروس كورونا، ستنتهى مع تسجيل انخفاض فى معدلات الإصابة بالفيروس.

وقال: الأيام الماضية شهدت ارتفاعا ملحوظا في نسب الإصابة وكذلك الوفيات، كما أن الدولة تتخذ إجراءاتها بشأن تطعيم غالبة الشعب المصري بلقاحات فيروس كورونا، هدفها هو الحد من أعراض المرض حال الإصابة به، وإضعاف الفيروس فى ظل التحورات التى يشهدها.

الدولة لم تتاجر في توفير اللقاح وتكفله للجميع

وأوضح أن حصول المواطنين على اللقاحات لمواجهة فيروس كورونا، يعد من الإجراءات التى أعلنتها الحكومة بشأن منع دخول الموظفين أماكن عملهم، بدءًا من ديسمبر المقبل، حال امتناعهم عن التطعيم، الغرض منها الحماية والحفاظ على أرواحهم، كما أن العالم كله بدأ فى استعادة نشاطه رغم الجائحة، ومصر بشهادة منظمة الصحة العالمية، نجحت حتى الآن فى مواجهة هذا الفيروس، بعدد من الإجراءات المتدرجة، وهو ما انعكس أثره اقتصاديا بشكل كبير.

وشدد على أن التسجيل عبر الموقع الذي خصصته وزارة الصحة لتلقى لقاح كورونا، هو الآلية الوحيدة لضمان الحصول على التطعيم، قائلا: الدولة لم تتاجر فيه وهو مكفول للجميع، بدءا من سن 18 عاما.