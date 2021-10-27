11 معلومة عن جابر الأحمر بعد مقتله: سبق اتهامه في 19 قضية ومحكوم عليه بالإعدام

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من القضاء على العنصر الإجرامي جابر الأحمر، المقيم بمدينة طما، شمالي سوهاج، وذلك أثناء مأمورية مكبرة لضبطه، كونه مطلوبا للتنفيذ عليه في أحكام جنائية صادرة بحقه، وكذا بعد استغاثة إحدى قريباته بأجهزة الأمن، منه، بعد تهديده والدها.. وتنشر «الوطن» 11 معلومة عن العنصر الإجرامي جابر الأحمر:

1- اسمه عمرو الشافعي جابر سليمان الأحمر، عاطل من مركز طما بمحافظة سوهاج.

2- سبق اتهامه في 19 قضية قتل عمد وشروع فيه وسلاح ناري وضرب ومخدرات.

3- مطلوب التنفيذ عليه في جنايتين، عوقب في إحداهما بالإعدام شنقاً، وفي الثانية بالسجن 3 سنوات.

4- محكوم عليه بالحبس 11 شهرا في 5 قضايا تبديد وضرب، ومطلوب ضبطه على ذمة قضية إطلاق أعيرة نارية.

5- هدد أحد أقاربه بالإيذاء والقتل، ويُدعى «خالد محمد» بسبب خلاف مالي بينهما.

6- استغاثت «أمنية»، ابنة الأخير، بأجهزة الأمن، وقالت، في فيديو، إنه يهدد بتفجير منزل أسرتها.

7- صدرت الأوامر من القيادات الأمنية باستهدافه والقبض عليه، وتم استئذان جهات التحقيق.

8- استهدفته مأمورية ترأسها قطاع الأمن العام بالاشتراك مع قطاع الأمن المركزى بسوهاج، في مسكنه.

9- فور وصول القوات إلى مكانه، بادر بإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاه الشرطة.

10- بادلته الشرطة إطلاق الأعيرة النارية، وتمكنت من القضاء عليه.

11- عثرت الشرطة بجواره على بندقية آلية، و4 خزائن، وعدد من الطلقات، فضلا عن قميص ضد الرصاص.