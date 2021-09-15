تحليل نفسي.. لماذا أعدم العنصر الإجرامي «أبو فياض» زوجتيه قبل مقتله؟

شهدت محافظة قنا وتحديدا منطقة الأشراف الغربية، اليوم الأربعاء، وصول حملة أمنية مكبرة على المنطقة، لضبط العنصر الإجرامي المسجل خطر «أبو فياض»، الذي لقى مصرعه، بعد تبادل إطلاق النار مع الشرطة التي ردت على مبادرته بإطلاق الرصاص صوبها.

لكن المثير للدهشة أن «أبوفياض» وقبيل وصول الشرطة إلى مكان اختبائه، قتل زوجتيه اللتين كانتا معه داخل مسكنه، وتبين من التحريات والتحقيقات التي باشرها قطاع الأمن العام، أن «أبوفياض» أدخلهما إحدى الغرف، ثم أطلق النار عليهما، وخرج لمواجهة قوات الأمن، التي تمكنت من القضاء عليه.

قرار اندفاعي

استطلعت «الوطن» رأي الأستاذ الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، حول إقدام «أبو فياض» على قتل زوجتيه، وقال: «هو قرر بشكل انفعالي ولحظي واندفاعي التخلص منهما، وربما نصحته إحداهما بتسليم نفسه وعدم مواجهة الشرطة».

ماكانش بيخاف عليهم

وتابع «فرويز» بقوله: «كان ممكن نقول إنه خايف عليهم لو كان قتلهما وانتحر، لكنه ماكانش خايف عليهم بدليل إنه قتلهما وبقي على قد الحياة يواجه قوات الأمن التي تمكنت من القضاء عليه».

القضاء على «أبوفياض»

وأعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، القضاء على العنصر الإجرامي شديد الخطورة «أبو فياض»، والمطلوب ضبطه على ذمة قضايا جنائية، صادر ضده أحكام فيها بالإعدام والسجن المؤبد، لاتهامه بالقتل العمد والسرقة بالإكراه وفرض السيطرة.

تبادل إطلاق النار

ولقى «أبو فياض» مصرعه، بعد تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن التي قصدت مكان اختبائه بغية ضبطه، لكنه بادر بإطلاق الرصاص، مما اضطر القوات للتعامل معه والسيطرة على الموقف والقضاء عليه، وبعدها داهمت مكانه، وعثرت على جثتي زوجتيه، حيث تبين أنه قتلهما قبيل وصول الشرطة، كما ضبطت الشرطة مدفع RBJ، ودانتي مدفع، وأسلحة نارية وذخيرة مختلفة الأعيرة، وصديري واقي من الرصاص.