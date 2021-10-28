وزيري: افتتاح طريق الكباش سيكون احتفالية تبهر العالم ويتغنى بها

قال الدكتور مصطفى وزيري، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، إن طريق الكباش يصل بين معبدي الكرنك والأقصر، بطول 1700 متر، وهو أقدم طريق عرفته البشرية وعمره أكثر من 3000 سنة، لافتا إلى أنه تم إزالة المباني في الطريق والبيوت من أجل تجهيزة لتصبح الأقصر متحفا مفتوحا لمختلف سياح العالم.

أعمال الترميم تتم على قدم وساق

وأضاف وزيري، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى، وتقدمه الإعلامية شافكي المنيرة، أن أعمال الترميم تتم على قدم وساق، موضحا أن مصر ستبهر العالم مرة أخرى، كما فعلت في احتفال نقل المومياوات، وسيتم الحديث في الاحتفال عن الأقصر والحضارة فيها، ومصانعها وكل الأماكن الأثرية فيها، التي تعد الأهم في العالم.

الاحتفالات في الأقصر ستكون الفترة المقبلة

وأوضح أمين عام المجلس الأعلى للآثار، أن العيد القومي لمحافظة الأقصر هو 4 نوفمبر من كل عام، بسبب اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون في هذا اليوم، في بدايات القرن الماضي، مشيرا إلى أن الاحتفالات بالأقصر ستكون الفترة المقبلة، متابعا: «هتتفرجوا على احتفالية رائعة يتغنى بها العالم كله، وسيشارك أبناء هذه المحافظة الساحرة في هذه الاحتفال المنتظر، وطول عمر الأقصر مدينة سياحية عالمية لكن بعد أحداث 2011 وظهور جائحة كورونا، قلت السياحة، وهي الحاجة اللي بتعتمد عليها الأقصر بشكل كبير وهناك سعادة كبيرة لكل مواطني الأقصر، والكل مشارك في الاحتفالية من شباب جامعة جنوب الوادي والشباب والرياضة في الأقصر، وهناك فنانين وبشكر وزارة السياحة وشرطة الآثار ووزارة الدفاع على الدور الكبير».