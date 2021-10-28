محافظ الأقصر يستعرض تأمين «يوم المدن العالمي» برعاية الرئيس

عقد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، اجتماعاً تنسيقياً لمؤتمر «يوم المدن العالمي»، الذي تنظمه منظمة الأمم المتحدة، بحضور اللواء حمزة درويش، رئيس قطاع شؤون مكتب وزير التنمية المحلية، والسفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، حيث يُقام المؤتمر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على مدار يومين بمدينة الأقصر، أواخر أكتوبر الجاري، تحت عنوان «تكيف وتعزيز قدرات المدن لمقاومة التغيرات المناخية»، ومن المتوقع حضور ما يزيد على 300 شخصية دولية.

اختيار الأقصر يعكس أهميتها على الخريطة الدولية

ونقل رئيس قطاع شئون مكتب وزير التنمية المحلية، تحيات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، كما عرض أهمية المؤتمر عالمياً، وأهمية فوز مصر بتنظيمه والمنافسة التي كانت بين العديد من الدول، وكذا أسباب اختيار أرض الأقصر لعقد جلسات المؤتمر، كونها أرض الأصالة والحداثة.

وقال السفير محمد حجازي إن مؤتمر «يوم المدن العالمي» يحظى بأهمية كبرى، حيث يُعقد سنوياً تحت عنوان متغير في المدن والعواصم الكبري، معتبراً أن أختيار مصر لاستضافة المؤتمر، في مدينة الأقصر، يدل على أهمية الخريطة الدولية للمناخ فى مصر، وأيضاً لما حققتة الدولة فى التجربة العمرانية الرائدة، مشيراً إلى أن مصر لديها ما تباهي به العالم من مدن عمرانية جديدة، كالعاصمة الإدارية الجديدة، ومشروعات «حياة كريمة».

محافظ الأقصر يستعرض خطة تأمين المؤتمر

واستعرض المستشار مصطفى ألهم خطة المحافظة لتأمين المؤتمر، وجلسات العمل، وأبرز الشخصيات العالمية التي من المقرر أن تحضر المؤتمر، ودور المحافظة في تقديم كافة التيسيرات، لخروج المؤتمر بصورة تليق بالأقصر كونها عاصمة التاريخ، متمنياً أن يسهم المؤتمر في تنشيط السياحة، وأن يحضر ضيوف بأسرهم في الأعوام القادمة، للاستمتاع بحضارة وعظمة الأقصر.

حضر اللقاء كل من محمد عبد الفتاح، السكرتير العام لمحافظة الأقصر، وهدى مغربي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد عمرو حسن، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والقيادات الأمنية بالمحافظة ووكلاء الوزارات ومديري الإدارات المعنية، لبحث تفاصيل انعقاد المؤتمر، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.