ضبط «بندقية جرينوف» بحوزة شخصين في الأقصر

واصلت وزارة الداخلية حملاتها لمكافحة الجريمة بشتى صورها من خلال تكثيف المرورات بكافة دوائر المراكز والأقسام على مستوى الجمهورية، وهو ما أسفر عن ضبط الحالة الأمنية.

وفي السياق، تمكنت قوة أمنية تابعة لمركز شرطة أرمنت بمديرية أمن الأقصر، من ضبط (شخصين - مقيمان بدائرة مركز شرطة أسوان)، حال استقلالهما سيارة قيادة أحدهما بالطريق الصحراوي الغربي، وبحوزتهما سلاح ناري "جرينوف" وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.