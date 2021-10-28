رئيس التحرير

محمود مسلم

ضبط «بندقية جرينوف» بحوزة شخصين في الأقصر

كتب:

الوطن
01:46 م | الخميس 28 أكتوبر 2021
جانب من المضبوطات

جانب من المضبوطات

واصلت وزارة الداخلية حملاتها لمكافحة الجريمة بشتى صورها من خلال تكثيف المرورات بكافة دوائر المراكز والأقسام على مستوى الجمهورية، وهو ما أسفر عن ضبط الحالة الأمنية.

وفي السياق، تمكنت قوة أمنية تابعة لمركز شرطة أرمنت بمديرية أمن الأقصر، من ضبط (شخصين - مقيمان بدائرة مركز شرطة أسوان)، حال استقلالهما سيارة قيادة أحدهما بالطريق الصحراوي الغربي، وبحوزتهما سلاح ناري "جرينوف" وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ المزيد:

حبس تشكيل عصابي ضبط بمخدرات قيمتها 32 مليون جنيه في الإسماعيلية

ضبط تاجري مخدرات بحوزتهما 1.5 كيلو «شابو» بـ3 ملايين جنيه في سوهاج

ضبط 23 ألف قضية سرقة تيار ومخالفة شروط تعاقد في يومين

ضبط 5 تجار مخدرات في العبور وأسيوط بـ«حشيش وآيس» قيمتها 3 ملايين جنيه

ضبط عقاقير مخدرة غير مصرح بتداولها داخل صيدلية بالقاهرة