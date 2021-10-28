ندوات توعية دينية لتحصين طلاب جامعة الأقصر ضد الفكر المتطرف

نظمت الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية بجامعة الأقصر، إدارة النشاط الاجتماعي، ندوات توعوية دينية بالكليات، بالتعاون مع منطقة وعظ الأقصر، لتوعية الطلاب وتحصينهم من الأفكار المغلوطة والهدامة والفكر المتطرف، وغرس القيم والأخلاق فى نفوس الشباب، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، وبحضور عدد من وكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

خطة توعية دينية بجامعة الأقصر

تضمن برنامج خطة التوعية الدينية عن شهر أكتوبر 2021، خلال الفترة من 25 حتى 27 من الشهر الجاري، عقد ثلاث ندوات بكليات الآثار والفنون الجميلة والألسن،، شارك فيها كل من الشيخ محمد عبد العظيم إبراهيم، والشيخ عبد الشافى أبو الوفا، والشيخ علي أحمد علي، من منطقة وعظ الأقصر.

وتأتي تلك الندوات في إطار خطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الأقصر، لتشكيل الوعي الديني والثقافي لدى الطلاب وتصحيح بعض المفاهيم والأفكار المغلوطة.

حفل استقبال طلاب الحاسبات

وشهد رئيس جامعة الأقصر، في وقت سابق أمس، حفل استقبال طلاب كلية الحاسبات والمعلومات، بمناسبة بدء العام الجامعي الجديد، الذي أقيم بقصر ثقافة الأقصر، بحضور كل من الدكتور محمد سيد أبو دهب، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور أحمد محيي حمزة، عميد كلية الفنون الجميلة، والدكتور يوسف عباس، وكيل كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور محمد رمضان، المدير التنفيذي لمركز المعلومات بالجامعة، وجمال سيد، أمين عام الجامعة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وطلاب الكلية وأولياء أمورهم.