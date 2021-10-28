إزالة 6 حالات تعدي على الأراضي الزراعية في الأقصر

في إطار تعليمات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بمواصلة أعمال الموجة الـ18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم التهاون في المخالفات على الاراضى الزراعية، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أراضي الدولة، بجميع جهات الولاية بمحافظات الجمهورية، واصلت أجهزة محافظة الأقصر حملاتها للتصدي لمخالفات البناء بكافة أشكالها.

حملة إزالة مكبرة للتعديات بالبياضية

وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البياضية، برئاسة محمد صحصاح، رئيس مركز ومدينة البياضية، شرق محافظة الأقصر، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بقريتي «البغدادي والحبيل»، شرق محافظة الأقصر.

تنفيذ إزالة 6 حالات تعديات بمساحة 239 متراً مربعاً

أسفرت مجهودات الحملة عن إزالة عدد 6 حالات تعديات، بإجمالي مساحة 239 متراً مربعاً، بالإضافة إلى إزالة مخالفة عبارة عن سور بطول 25 متراً وبارتفاع 3 أمتار، وتم تنفيذ الحملة بمشاركة كل من عبد المحسن ربيع، نائب رئيس المدينة، ومشاركة مصطفى على، رئيس قرية «البغدادي»، ومحمد حسن، رئيس قرية «الحبيل»، بدائرة مركز شرطة البياضية.

تم تنفيذ حملات الإزالة من خلال التنسيق مع الأجهزة الأمنية بالأقصر، بقيادة اللواء محمد عابد، مساعد مدير أمن الأقصر، والعقيد عثمان صدقي، مأمور مركز شرطة البياضية، والرائد محمد زكريا، رئيس مباحث المركز.