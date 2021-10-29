معلومات عن أغلى يخوت العالم بعد دخوله الإسكندرية.. بـ600 مليون دولار

أحدث دخول أغلى اليخوت في العالم، رصيف ميناء الإسكندرية، حالة من الجدل حول سبب دخوله وهو الوحيد من نوعه، ويصل سعره إلى 600 مليون دولار، حيث يطلق على هذا اليخت مسمى «S.Y.A» الشراعي، وفقاً للمعلومات المتاحة أن هذا اليخت مملوك لرجل أعمال روسي، ويبلغ طول اليخت 143 مترا وهو واحد من أكبر اليخوت حول العالم، حيث دخل الإسكندرية أمس الخميس.

سبب توقف أغلى يخوت العالم في ميناء الإسكندرية

وعلمت «الوطن»، أن اليخت دخل إلى ميناء الإسكندرية سياحة، حيث قرر رجل الأعمال صاحب اليخت أن يزور مصر لأول مرة برفقة زوجته، وقرر أن يقيم في مدينة الإسكندرية، وهى واحدة من المدن الساحلية التي يعشقها الأجانب بسبب جوها الرائع في فصل الخريف، إضافة إلى المزارات السياحية والآثار والأماكن التاريخية والأماكن السياحية مثل مكتبة الإسكندرية وقلعة قايتباي التي يأتي إليها السياح الأجانب من مختلف الجنسيات.

مدة إقامة أغلى يخوت العالم في الإسكندرية

وعلمت «الوطن»، أن أغلى يخوت العالم من المقرر أن يبقى في ميناء الإسكندرية لمدة أسبوع، حيث من المقرر أن يغادر 4 نوفمبر المقبل، وذلك بعد انتهاء رحلة السياحة في المدينة، حيث من المتداول أن رجل الأعمال قرر أن يزور مصر مع زوجته في رحلة سياحية لاستشكاف البلد.

معلومات عن أغلى يخوت العالم بعد وصوله الإسكندرية

اليخت هو من اليخوت الشراعية والتي لديها مواصفات مميزة عن غيرها فهو يوجد به البرج ثلاثي الصواري الذي يصل ارتفاعه إلى 328 قدمًا «100 متر» فوق سطح الماء، مع «عش الغراب»، على ارتفاع 60 مترًا، ويضم 24 بابًا في الهيكل، وأسطحه متصلة بعدة مصاعد، وقدرة اليخت الشراعي تصل إلى إمكانية حمل غواصة، مزود بمهبط للطائرة، وبه 3 حمامات سباحة، ومزود باتصالات بالقمر الصناعي، ويشبه تصميمه الأصلي السفن الحربية، وهو مثال للرفاهية، حيث يضم غرفة نوم رئيسية وديسكو، بالإضافة إلى 6 أجنحة للضيوف يمكن تحويلها إلى أربع حجرات أكبر حجماً بفضل الجدران المتحركة.