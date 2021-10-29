لأصحاب المعاشات.. قرض بقيمة 500 ألف جنيه

تحرص البنوك العاملة في السوق المصري على تقديم أفضل الخدمات والمنتجات مختلف الفئات العمرية من عملائها، ومن العملاء أصحاب المعاشات، ويقدم البنك الأهلي المصري مجموعة من القروض والخدمات للعملاء من أصحاب المعاشات الذين يمثلون شريحة كبيرة في التعاملات البنكية، ويقدم البنك القرض الشخصي لأصحاب المعاشات، والتي تصل قيمته إلى 500 ألف جنيه وفقاً للشروط والضمانات التي يطلبها البنك.

وترصد "الوطن" في هذا التقرير تفاصيل القرض الشخصي الذي يقدمه البنك الأهلي المصري لعملائه من أصحاب المعاشات وهي كالتالي:

- مبلغ القرض

يصل مبلغ القرض الشخصي لأصحاب المعاشات المقدم من البنك الأهلي المصري إلى 500 ألف جنيه.

-معدل الفائدة على القرض

تبلغ نسبة الفائدة على القرض الشخصي لأصحاب المعاشات المقدم من البنك الأهلي المصري نحو 13.5% متناقصة.

-ضمانات الحصول على القرض

من ضمانات الحصول على القرض الشخصي لاصحاب المعاشات من البنك الاهلي المصري هو تحويل المعاش.

-مدة سداد القرض

مدة سداد قرض أصحاب المعاشات المقدم من البنك الأهلي المصري تصل إلى 10 سنوات، ويتضمن تأمين على الحياة والعجز الكلي مجانًا بدون ضامن وبدون مصاريف استعلام ائتماني وأيضاً دون مصاريف إدارية.

-الأوراق المطلوبة وشروط الحصول على القرض الشخصي لأصحاب المعاشات:

صورة بطاقة الرقم القومي ساريه للمستفيد من القرض

إيصال مرافق حديث

يشترط لا يزيد سن المقترض عن 65 عاماً ينهاية التمويل

يشترط تحويل معاش العميل على البنك الأهلي المصري طوال فترة سريان التمويل

قرار المركزي تثبيت الفائدة

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركــزي المصـري في اجتماعها اليوم الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25٪ و9.25 ٪ و8.75٪ على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75٪.