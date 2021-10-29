وزير قطاع الأعمال: سنصدر أكثر من محمد صلاح للخارج

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إنه من الصعب منافسة فريق غزل المحلة على الدوري الممتاز؛ لكن منطقة الدلتا يوجد بها عدة مواهب وجرى التعاقد مع أكاديمية بولندية موجودة على أرض المحلة تضم 3 مدربين لانتقاء اللاعبين من 9 سنين حتى 20 سنة، متابعًا: «بإذن الله نقدر نصدر أكثر من محمد صلاح للخارج إن شاء الله».

يجرى إعادة هيكلة مصانع الغزل والنسيج حاليا

وأضاف «توفيق» خلال استضافته في برنامج «كلمة السر» المذاع على فضائية «صدى البلد» ويقدمه الإعلامي خالد ميري، يجرى حاليا إعادة هيكلة مصانع الغزل والنسيج، حيث جرى ضم 23 شركة غزل ونسيج ليصبحوا 8 شركات فقط وهي تعمل على توفير الأقمشة للسوق ويتضمن ذلك زيادة الإنتاج 3 أضعاف الوقت الحالي.

مصر تمتلك أكبر مصنع غزل ونسيج في العالم

وأوضح وزير قطاع الأعمال، أن فيتنام طورت فكرة صناعة الملابس الجاهزة بينما مصر تركز على زراعة القطن ثم توفيره والتوسع في صناعة الملابس الجاهزة والمنسوجات، لافتا إلى أن المحلة تمتلك أكبر مصنع غزل ونسيج في العالم على مساحة 62 ألف متر، بوجود أحدث الماكينات الأوروبية في ظل دعم كبير من الشركات الموردة للماكينات وتدريب العمال لتحقيق الهدف للإنتاج بكفاءة وتكلفة أقل، متابعا: «هنرجع بعد سنتين لمكاسب هتعدى 2 أو 3 مليارات جنيه».

جاري تحديد التعويضات الخاصة بعمال مصنع الحديد والصلب

من جهة أخرى، أشار إلى أنه جاري تحديد التعويضات الخاصة بالعمال الذين كانوا يعملون في مصنع الحديد والصلب من أجل صرف الأموال الخاصة بهم، مؤكدا جرى تصفية 3 شركات وقد يجرى تصفية شركة أو شركتين الفترة المقبلة، مبينا ذلك يتم بمراجعة الدولة والحكومة وتقديم دراسات كاملة.