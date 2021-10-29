عمر خيرت: تنظيم حفلات موسيقية في مصر كان حلم عمري

كشف الموسيقار الكبير عمر خيرت، عن تفاصيل حفله بدار الأوبرا خلال فعاليات مهرجان الموسيقى العربية 9 نوفمبر المقبل، قائلا: «غبت سنة بسبب كورونا، وده مهرجان كبير وله ثقله في العالم العربي، 30 سنة للمهرجان، وده شيء فخر كبير مش بعيد على مصر أم الحضارة يبقى عندها المهرجانات اللي بهذا الحجم».

مشاركة نجوم كبار في مهرجان الموسيقى العربية هذا العام

وأضاف «خيرت»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «يحدث في مصر»، المذاع على شاشة قناة «MBC مصر»، ويقدمه الإعلامي شريف عامر، اليوم الخميس، أن هناك عددا كبيرا من الفنانين العرب والنجوم سيتواجدون في مهرجان الموسيقى العربية هذا العام.

وأوضح، أن حفلات الموسيقى كانت هدفه طوال حياته ومنذ صغره، أسوة بعمه الموسيقار أبو بكر خيرت، الذي كان يُنادي بضرورة الموسيقى بجانب الأغنية.

الحفلات الموسيقية كانت هدفي طوال حياتي

وتابع: «احترامنا للأغنية والصوت البشري إنما نفتقد إلى الموسيقى، والعالم كله سابقنا كتير من زمان من قديم الأزل في هذا المجال فكان لازم يبقى عندنا حد يهتم بالموسيقى، وعشان كده حطيته هدف في حياتي، وحققته بعون ربنا».

يشار إلى أن الموسيقار عمر خيرت له عشرات الأعمال الفنية داخل مصر وخارجها، ومن أهم أعماله «مين ميحبش فاطمة، قضية عم أحمد، حنين، والله ما طلعت شمس ولا غربت، زي ما هي حبها، وفيها حاجة حلوة»، وغيرها من الأعمال الموسيقية الأخرى.

وكانت حددت وزارة الثقافة، عددًا من الإجراءات الاحترازية التي يجب أن تطبق عند إقامة أي من الحفلات أو الندوات في المراكز الثقافية التابعة لها، وتتمثل في الآتي:

- عدم السماح للزائرين بالدخول دون ارتداء الكمامة.

- أن يكون الجلوس بأسبقية الحضور.

- الالتزام بالدخول من البوابة المخصصة للتعقيم.

- ضرورة الالتزام بقياس درجات الحرارة بواسطة المختص.

- ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور.

- عدم السماح بتحريك المقاعد.