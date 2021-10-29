بيومي فؤاد عن مُشاركته في إعلان سعودي به ألفاظ خارجة: لم أقصد

قدم الفنان بيومي فؤاد، اعتذارًا رسميًا لجمهور المملكة العربية السعودية، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بسبب طرح إعلان له لأحد المطاعم الكائنة بالسعودية تلفظ فيه بألفاظ رآها البعض مسيئة.

بيومي فؤاد: كامل اعتذاري لكل أخوتي في المملكة

وقال بيومي فؤاد، عبر صفحته على موقع «فيس بوك»: «مساء الخير في إعلان نزل لي في المملكة العربية السعودية يُقال إنه مسيء.. أولاً كامل اعتذاري لكل أخوتي في المملكة.. ثانياً أرجو التوضيح بسوء التفاهم الذي حدث، أنا لم أقصد بما نشر إنه إعلان ولكن أصحاب المطعم طلبوا مني نعمل هذا الإفيه على أن يحتفظوا به لأنفسهم كڤيديو شخصي».

بيومي فؤاد: أرفض رفضا تاما نسبة هذا الإعلان لشخصي

واختتم بيومي فؤاد، حديثه قائلا: «بالطبع لم أتخيل إنه سيستخدم لدعاية المطعم باسمي وإني تفاجأت مثلكم تماماً عند مشاهدتي للڤيديو وبناء عليه أرفض رفضا تاما نسبة هذا الإعلان لشخصي احتراماً لكم ولكل جمهوري بالوطن العربي».

أثار إعلان أحد المطاعم الشهيرة في #السعودية موجة غضب بين المشاهدين لاستخدامه مصطلحات غير لائقة.#اعلان_لفة #laffa pic.twitter.com/20IaZ9gsmR — News Celebr أخبار المشاهير (@NewsCelebr) October 28, 2021

وجاءت تعلقيات الجمهور على إعلان بيومي فؤاد، مثل «عفوًا لا أجد كلمات مهذبة مناسبة كي أعلق، رخم جدًا جداجدا، تقل دم، إعلان تافه جدا جدا ومن يذهب لهذا المكان مؤيدًا للتفاهات التي تتحذف علينا جميعا».

ويذكر أن الفنان بيومي فؤاد يواصل تصوير مسلسل جديد تحت اسم «الجار للجار»، مع الفنانة شيماء سيف، ومجموعة أخرى من النجوم، والتصوير يجرى خارج مصر، ومن تأليف أسامة حسام الدين، إخراج محمد عبد العزيز، ومن إنتاج مفيد الرفاعي، ومن المتوقع أن يقدم العمل في إطار كوميدي.