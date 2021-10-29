أخبار البحر الأحمر: «قودة» تنهي خلاف قبيلتين واستقبال أغلى يخوت العالم

شهدت محافظة البحر الأحمر عددا من الأحداث الهامة خلال الساعات القليلة الماضية، ففي مدينة الغردقة أنهت «القودة» خلافا استمر 3 سنوات بين قبليتين، بحضور مدير أمن البحر الأحمر، والقيادات الأمنية ولجنة المصالحات العرفية، كما استقبل ميناء الغردقة واحدًا من أغلى وأفخم اليخوت السياحية في العالم، ويبلغ ثمنه 323 مليون دولار، وفي مدينة سفاجا احتفل اللواء ياسر شعبان، رئيس المدينة، بالمولد النبوي الشريف، بمركز شباب سفاجا وسط حضور كبير من المواطنين.

جلسة «قودة» تنهي خلاف 3 سنوات بين قبليتين في الغردقة

شهدت مدينة الغردقة، جلسة صلح بين قبليتي «الشيخ عيسى» و«الطويرات»، بحضور مدير أمن البحر الأحمر والقيادات الأمنية ولجنة المصالحات العرفية بالبحر الأحمر، وقدم أحد افراد قبيلة «الطويرات»، «القودة» إلى عائلة «القليعات» بقبيلة الشيخ عيسى، وسط عدد كبير من الحضور والقيادات الأمنية ورئيس وأعضاء لجنة المصالحات وتبادل التهاني من القبلتين.

يذكر أن «القودة»، هي مراسم صلح تكون عبارة عن تقديم الكفن من القاتل أو أحد أقاربه لأهل القتيل، لإنهاء الصراع وتقبل العزاء وحقن الدم بين العائلات المتخاصمة.

ميناء الغردقة يستقبل أغلى يخت في العالم

استقبل ميناء الغردقة، واحدًا من أغلى وأفخم اليخوت السياحية في العالم، والذي يعد ثالث أفخم اليخوت عالميًا، ويبلغ ثمنه 323 مليون دولار، وهو مزود بمهبط للطائرة، قادمًا من ميناء بورسعيد في زيارة سياحية لمدينة الغردقة، ويبلغ طول اليخت 140 مترًا وبه 3 حمامات سباحة، ومزود باتصالات بالقمر الصناعي، ويشبه تصميمه الأصلي السفن الحربية، وهو مثال للرفاهية، حيث يضم غرفة نوم رئيسية وديسكو، بالإضافة إلى 6 أجنحة للضيوف يمكن تحويلها إلى أربع حجرات أكبر حجماً بفضل الجدران المتحركة.

سفاجا تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف

وفي مدينة سفاجا احتفل اللواء ياسر شعبان، رئيس المدينة، بالمولد النبوي الشريف، بحضور فرقة للإنشاد الديني والابتهال وسط حشد كبير من المواطنين، الذين تفاعلوا بالإنشاد والمديح، كما بعث «شعبان».