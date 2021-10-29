خالد الصاوي يكشف آخر تطورات مرضه: عشت أسبوع عذاب لا أتمناه حتى لأعدائي

كشف الفنان خالد الصاوي، تفاصيل حالته الصحية، مشيرًا إلى أنه خضع لـ «كونسلتو» من أطباء العظام والمخ والأعصاب ومقاومة الألم والعلاج الطبيعي، مؤكدًا أن بداية إصابته «وأنا بجيب حاجة من ورايا حصلت تكة كده وفجأة زاد قوي قوي الألم مش بتدريج، وواخد من نص الوسط لغاية القدم في رجلي اليمين».

الصاوي: عشت فترة صعبة من الألم

وأوضح «الصاوي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج «يحدث في مصر» المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، أنه عاش فترة صعبة من الألم «أول كام يوم كنت في عذاب وقضيت أسبوع عذاب حقيقي، وكنت بقول لأي حد من القريبين قوي مني زي أمي، ربنا يديها الصحة ويخليها، كنت بقول لها الموضوع بسيط جدا وقولت لها بعد كده الصورة أوضح».

وتحدث خالد الصاوي، عن أول أسبوع من مرضه معتبرًا أنه لن ينساه: «أسبوع لن أنساه ولا أتمناه حتى لأعدائي من العذاب» لافتًا أن الأطباء شخصوا حالته بانزلاق غضروفي في نفس الموضع الذي حدث منذ 7 سنوات، والتي أجرى فيها جراحة انزلاق غضروفي.

الأطباء رفضوا اقتراح الجراحة

وأشار «الصاوي» أن الأطباء رفضوا اقتراح إجراء جراحة «الدكاترة اجمعوا على اقتراح الجراحة دلوقتي انه مكروه جدا ويجب استبعاده تماما وبنتعامل مع البديل إلى أن يثبت العكس، وأنا متجهز نفسيا» لافتًا أنه أصيب بفيروس سي وخضع للعلاج لمدة عام ونصف العام ولم يؤثر فيه.

ووصف خالد الصاوي ما مر به بأنه صدمة نفسية «بتبقى صدمة نفسية فظيعة وأنا جاهز لكل الاحتمالات وعندي عزيمة وعندي إيمان»، مضيفًا «أهم حاجة أن الواحد يبقى عنده إيمان وعارف أن ربنا هيقف معاه وعارف أنه إن شاء الله قادر ياخد الخطوة الأولى».

طريح الفراش حاليًا

وأكد أنه يقيم في الدور الثاني ولا ينزل منه وأنه طريح الفراش حاليًا «أنا في الدور التاني مش هنزل الدور الأولاني خلال الأسبوع الأول، وأنا طريح الفراش قدام التلفزيون».

وكشف «الصاوي»، أن الغضروف خرج من مكانه، ساخرًا: «الغضروف اللعين اللي خرج من مكانه وليس له هذا، لأنه خلق جوة وهو شاذ وغريب، المهم أنه بيبقى ضاغط على العصب ومش هنروح لسكة الجراحة».

العلاج سيستغرق شهرين منهم شهر في السرير

وأشار أن الاطباء اقترحوا السكة البديلة والتي تستغرق شهرين «شهر منهم في السرير والشهر التاني بتبدأ فيه تدريبات العلاج الطبيعي علشان تحدث فرقًا ما بين بنية الجسم التي حدث ضغط على الأعصاب بسببها مع التخسيس وتمرين العضلات».

وتابع: «بطمن الناس كلها اني هاخد الطريق ده وعندي إيمان أني بعد شهر هشتغل والشغل اللي راح مني لأني مش هقدر أروح أدخل فيه مش ندمان أبدًا لأني معملتش أي حاجة»، مشددًا على أنه لم يسافر للعلاج في الخارج ويتلقى العلاج في المستشفيات المصرية وعلى أيدي أطباء مصريين.