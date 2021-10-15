تقرير طبي يكشف معاناة خالد الصاوي: يحتاج عملية «حقن جذور الأعصاب» (صورة)

حصلت «الوطن» على صورة ضوئية من التقرير الطبي لحالة الفنان خالد الصاوي بعد إجرائه لأشعة رنين مغناطيسي، أمس الخميس، على منطقة الظهر، بعد شعوره بآلام شديدة فيها جراء الإصابة التي لحقت به أثناء تصوير أحد مشاهد الحركة من فيلم القاهرة مكة.

خالد الصاوي يعاني من ألم بالعمود الفقري

وجاء نص التقرير الطبي كالآتي: حضر المريض خالد الصاوي ويعاني من آلام شديدة بالعمود الفقري بالمنطقة القطنية وبالقدم اليمنى والفخذ، وبالكشف الطبي على المريض المذكور ومراجعة الرنين الحديث تبين أنه يعاني من انزلاق غضروفي ما بين الفقرة الرابعة والخامسة مرتجع.

وأضاف التقرير: نوصي المريض بإجراء عملية حقن تحت جهاز الأشعة بالمستشفى لحقن جذور الأعصاب والظفيرة العصبية القطنية، ونوصي براحة تامة لمدة شهر، وسيخضع المريض بعدها لعلاج طبيعي مكثف لفترة لن تقل عن شهر.

خالد الصاوي: خضوعي لجراحة جديدة في ظهري قد يتبعه آثاراً غير مستحبة

وكشف الفنان خالد الصاوي عن تطورات حالته الصحية بعد الإصابة التي ألمت به، قبل أيام، أثناء تصوير أحد مشاهد فيلمه الجديد «القاهرة مكة»، وألزمته الجلوس على كرسي متحرك في أثناء التصوير من شدة الآلام التي داهمت قدمه وظهره آنذاك، وذلك وفقاً للصورة التي نشرها عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الصاوي في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إنه أجرى أشعة رنين مغناطيسي، أمس الخميس، داخل أحد مراكز الأشعة، وطالب باستعجال نتيجة التقرير الطبي لمعرفة طبيعة حالته، مضيفاً أنه جلس بعدها مع طاقم طبي مكون من جراح عظام سبق وأجري له جراحة في ظهره قبل 7 أعوام، وجراح مخ وأعصاب وأخصائي معالجة الألم وأخصائية في العلاج الطبيعي.

وتابع: أظهر التقرير وجود انزلاق غضروفي ما بين الفقرة الرابعة والخامسة مرتجع، وبسببها تنتابني آلام شديدة بالعمود الفقري بالمنطقة القطنية وبالقدم اليمنى والفخذ، حيث تكمن المشكلة في موضع الإصابة نفسها لكوني أجريت جراحة فيها قبل 7 أعوام مثلما أشرت سلفاً، وبالتالي اجتمع الأطباء على استبعاد خضوعي لجراحة جديدة إلى آخر مدى، لأنها ستظل حلاً مكروهاً لما قد تتبعه من آثار غير مستحبة.