مدير الزمالك: جالاتا سراي لا يمكنه بيع مصطفى محمد للأهلي إلا بعد شرائه

نفى حسين السمري المدير التنفيذي لنادي الزمالك، ما تردد عن انتقال مصطفى محمد لاعب الزمالك المعار لنادي جالاتا سراي التركي إلى النادي الأهلي، مشيرًا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، إلى أن مصطفى محمد معار إلى نادي جالاتا سراي ولم يتم بيعه.

عقد اللاعب إعارة وليس بيعا

وأوضح السمري أن عقد الزمالك مع النادي التركي عقد إعارة وليس بيعًا نافيًا إمكانية إعارة اللاعب من النادي التركي أو بيعه: «عقد الزمالك مع جالاتا سراي إعارة وليس بيعا، ولا يمكن يمتلك حق انتقاله لنادي آخر أو بيعه أو حتى إعارته لنادي آخر من الباطن ومفيش حاجة زي دي في الباطن».

وأشار إلى أن نادي جالاتا سراي التركي لا يستطيع بيع مصطفى محمد لأي نادي نظرًا لأن البيع من حقوق نادي الزمالك، «حق جالاتا سراي في نقل مصطفى محمد لأي نادي مش موجود إلا بالبيع وده هيكون حق نادي الزمالك»، مؤكدًا أن تفعيل بند إمكانية بيع اللاعب لنادي جالاتا سراي سيبدأ في 31 ديسمبر المقبل.

وكان الموقع التركي «ajansspor» قد أثار الجدل خلال الساعات الماضية، بشأن منح جالاتا سراي النادي الأهلي الضوء الأخضر للحصول على خدمات اللاعب، بعدما أبدى المارد الأحمر اهتمامه بالتعاقد مع مصطفى محمد خلال الفترة الماضية، إلا أنه وضع شرطا من أجل رحيل اللاعب للقلعة الحمراء، حيث أكد التقرير بأن الشرط هو حصول النادي التركي على قيمة مالية من رحيل لاعب المنتخب الوطني للأهلي تصل إلى 10 ملايين يورو.