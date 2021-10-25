معلومات عن الموسيقار محمد مصطفى قبل تكريمه.. «الزمالك» فرّقه عن شيرين

تكرم وزارة الثقافة المصرية ودار الأوبرا، عددا من الموسيقيين خلال حفل افتتاح الدورة الثلاثين من المهرجان المقرر انطلاقه فى الأول من نوفمبر المقبل، وبينهم الموسيقار والموزع المصري محمد مصطفى، وترصد «الوطن» عددا من النقاط حول الموسيقار المقرر تكريمه في الدورة الجديدة.

وزيرة الثقافة تكرم محمد مصطفى فى حفل الافتتاح

يعد محمد مصطفى واحدا من كبار المؤلفين الموسيقيين والملحنين والموزعين؛ حيث لحن ووزع لكبار المطربين في مصر والعالم العربي، ومنهم: كاظم الساهر- عبدالمجيد عبدالله - رابح صقر- عبدالله الرويشد – حسين الجسمي – راشد الفارس – راشد الماجد – محمد المازن - ماجد المهندس - فايز السعيد – إبراهيم الحكمي – خالد سليم – فهد الكبيسى – ميادة الحناوي – وردة الجزائرية – ذكرى - أحلام – صابر الرباعي – هاني شاكر - علي الحجار – أنغام – راغب علامة – نجوى كرم – عاصي الحلاني – نور مهنا – نوال الكويتية – نوال الزغبي – أصالة – نانسي عجرم - كارول سماحة – لطيفة – سميرة سعيد - شيرين عبدالوهاب – نادية مصطفى – محمد منير

محمد مصطفى لديه ابنتين من شيرين

- ألف مصطفى، موسيقى تصويرية لمسلسلات وأفلام، منها: مسلسل بره الدنيا لشريف منير، وفيلم فين قلبي لمصطفى قمر، وأغنية فيلم ميدو مشاكل (ليك)، وتترات برامج كلام من دهب للإعلامي طارق علام، وساعة سعيدة للفنان عبدالفتاح الجريني.

- تزوج بالفنانة شيرين عبدالوهاب وأنجب منها ابنتيها «هنا ومريم» وانفصل عنها عام 2013.

- لا يجيد التعامل مع الإعلام ولا يحب الظهور التلفزيوني والصحفي، وتعد مقابلاته نادرة للغاية حتى وقت زواجه بالفنانة شيرين عبدالوهاب.

- يشجع نادي الزمالك وتسبب النادي الأبيض فى عدم صلحه على شيرين، حيث كان مقررا في أحد أيام عام 2014، أن يتم الصلح بينهما، لكن هزيمة الزمالك في ذات اليوم تسببت في إلغاء الصلح.