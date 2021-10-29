تحرك طفيف في أسعار الأسماك بأسواق الإسماعيلية اليوم

شهدت أسواق الإسماعيلية ارتفاعا بسيطا في أسعار الأسماك خلال اليومين الماضيين تزامنا مع قرب بدء فصل الشتاء وإقبال المواطنين علي الشراء من أسواق الجملة والتجزئة.

بدء موسم البطارخ

وتشتهر أسواق الإسماعيلية بسوق البطارخ في بداية موسم الشتاء الذي يستمر من منتصف شهر أكتوبر وحتي نهاية شهر نوفمبر من كل عام، ويختلف طعم الأسماك عن الأشهر الأخرى حيث تتميز أسماك قناة السويس بتنوع وتحسن طعمها مقارنة بباقي شهور العام.

وبحسب تجار الأسماك، كلما زادت برودة الطقس تنخفض كميات الأسماك المعروضة في الأسواق، ما يتسبب في ارتفاع أسعارها نسبيا.

أسعار الأسماك تبدأ اليوم الجمعة

وتتراوح أسعار الأسماك خلال هذه الفترة من 25 جنيه للكيلو الواحد لسمك البلطي، و25 جنيها للبلطي الممتاز، فيما وصل سعر الجمبري الجامبو إلى 220 جنيها في الأسواق و100 جنيه للجمبري الوسط في منافذ هيئة قناة السويس.

وتختلف الأسعار بين سوق السمك بمنطقة المحطة الجديدة وأسواق هيئة قناة السويس، حيث تتميز أسعار أسواق الهيئة بانخفاض ملحوظ عن باقي الأسواق فيما يتميز سوق المحطة الجديدة بأفضلية الأسماك الموجودة واختلاف أنواعها.

السهلية والبوري بـ 65 جنيها والدنيس بـ 100 جنيه

وبلغ سعر الكيلو للسمك البوري 65 جنيها للكيلو، فيما وصل سعر السهلية إلى 65 جنيها، داخل منافذ هيئة قناة السويس، ووصل سعر الدنيس إلى 100 جنيه للكيلو، فيما سجل سعر القاروص 100 جنيه للكيلو الواحد.

السهلية بـ 60 جنيها والدنيس بـ130 جنيها

ويعتبر أفضل أنواع الأسماك في منطقة قناة السويس خلال الفترة الحالية «الدنيس المستخرج من قناة السويس وسمك السهلية»، وتتميز الأخيرة بصغر حجمها وتميز واختلاف طعمها مقارنة بباقي أنواع الأسماك في الأسواق فيما يقبل عليها أهالي الإسماعيلية بشكل خاص يوم الجمعة.

ووصل سعر كيلو سمك الدنيس المستخرج من قناة السويس إلى 150 جنيها للكيلو فيما انخفضت في منافذ هيئة قناة السويس ووصلت إلى 100 جنيه فقط.

وبلغ سعر كيلو «سمك اللاشيتا»، 70 جنيها للكيلو الواحد، وبلغ سعر كيلو اللوت 75 جنيها للكيلو، فيما بلغ سعر كيلو الطوبارة 50 جنيها للكيلو.