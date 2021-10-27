سباق مع الزمن لإنجاز مشروعات المبادرة الخدمية فى الإسماعيلية وكفر الشيخ

تفقَّد المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، مشروعات «حياة كريمة» بالمحافظة، للاطمئنان على معدلات التنفيذ والانتهاء منها فى الوقت المحدد لها، يرافقه اللواء عمر إدريس، رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق، ومستشارو مجلس الوزراء للمشروعات القومية، ومدير التخطيط والمتابعة، ورئيس قرية التقدم.

وقام «عصام الدين» بتفقُّد مجمع الخدمات الحكومى، ومجمع الخدمات الزراعى والبيطرى، ومركز الشباب، وخزان المياه، ومحطة الصرف الصحى بقرية التقدم، للوقوف على معدلات التنفيذ بالمشروعات القائمة، وبلغت نسبة التنفيذ فى بعضها 95% - 98%، كما تفقد المركز الطبى للوقوف على الخدمات المقدمة به، ومدى استيعابه للأقسام التى نُقلت داخله، لحين الانتهاء من الأعمال الإنشائية ورفع الكفاءة بالمستشفى.

ندوة عن التثقيف الرقمى بقرية «صول» فى الجيزة

وقال نائب المحافظ إنّ نسبة التنفيذ فى مجمع الخدمات بالقرى الأربع الرئيسية «التقدم، الأمل، الأبطال، وجلبانة» بلغت 80%، بينما وصلت نسبة التنفيذ فى نقاط الإسعاف (إنشاء جديد 60%، ورفع الكفاءة 70%)، مضيفاً أنّ نسبة التنفيذ فى مجمعات الخدمات الزراعية بلغت 98%، والمجمعات البيطرية 50%، ووصلت فى قطاع التعليم ببعض القرى إلى 95%، وفى مواقع أخرى تصل لـ80%، كما زار مستشفى القنطرة شرق المركزى للوقوف على معدلات التنفيذ فى الأعمال الإنشائية، ورفع الكفاءة بالمستشفى.

وأكد حرص محافظ الإسماعيلية على متابعة ملف «حياة كريمة» بشكل دورى ومستديم، لتذليل العقبات التى تواجه تنفيذ الأعمال بالتنسيق المستمر مع الجهات المعنية، لإتمام المشروع على أكمل وجه وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

8 مشروعات خدمية لأهالى «مطوبس»

وفى مركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، يتم تنفيذ المشروعات على قدم وساق، حيث تم المرور على المشروعات المقامة داخل الوحدة المحلية لقرية منية المرشد، وجرى أيضاً مراجعة وتدقيق كشوف المستحقين لسكن كريم، وتم المرور على مدرسة منية المرشد الصناعية بنين بعدد 15 فصلاً دراسياً، ورفع كفاءة مركز الشباب، وإنشاء مجمع الخدمات الزراعية، ومجمع خدمى وتوسعات محطة مياه الشرب بمنية المرشد من طاقة 10 آلاف م3/اليوم إلى 15 ألفاً، وتوسعة وتشطيبات مدرسة منية المرشد الابتدائية الجديدة بعدد 32 فصلاً دراسياً، وإجراء توسعات بشبكة الصرف الصحى ومحطة مياه الشرب، والمركز الطبى.

تمت الجولة بحضور كل من عمر الزعيقى نائب رئيس مجلس مدينة مطوبس لشئون القرى، وإسلام جبر منسق عام مؤسسة حياة كريمة، وسيمون ناصر المنسق الميدانى لمؤسسة حياة كريمة.

يُذكر أن هذه الأعمال تتم تحت إشراف وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى إطار التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومؤسسة حياة كريمة.

من ناحية أخرى، عُقدت أمس ندوة عن التثقيف الرقمى بقرية صول بمركز أطفيح بمحافظة الجيزة فى مكتبة صول الثقافية، تناولت التوعية بأمن المعلومات والأمن السيبرانى والتعامل مع ملف التحول الرقمى وبوابات الشكاوى الحكومية.

حاضر فى الندوة كل من: محمد مدنى، وعمرو شفيع، ممثلين عن وزارة الاتصالات، ونور ساعى نائب رئيس مركز أطفيح، وتامر فاروق رئيس الوحدة المحلية بقرية صول، وجرجس يوسف مدير مكتبة صول الثقافية، وعدد من موظفى الوحدة المحلية بقرية صول، وعدد من أهالى القرية.

يُذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أطلق مبادرة «حياة كريمة» فى عام 2019 للعمل على تحسين حياة المواطنين فى المناطق الريفية والأكثر احتياجاً، وتركز المبادرة على بناء المدارس وتطوير البنية التحتية، حيث تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً فى الريف والمناطق العشوائية فى الحضر.

بدأت الفكرة عندما شارك الشباب المتطوع بعرض رؤيتهم وأفكارهم فى المؤتمر الأول لمبادرة «حياة كريمة»، الذى عُقد على هامش المؤتمر الوطنى السابع للشباب فى 30 يوليو 2019، وعلى أثره تم إنشاء مؤسسة «حياة كريمة» بتاريخ 22 أكتوبر 2019 من شباب متطوع يقدم نموذجاً فريداً فى العمل التطوعى.

وتهدف المؤسسة إلى رُقى الإنسان المصرى وحفظ كرامته وحقه فى العيش الكريم، لإحداث تغيير ملموس لتكريس كافة مجهودات العمل الخيرى والتنموى، وتجتمع أكثر من ٢٠ وزارة وهيئة و٢٣ منظمة مجتمع مدنى لتنفيذ هذا المشروع الضخم.