تفاصيل سقوط شبكة مخدرات بـ32 مليون جنيه في الإسماعيلية

ألقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة الإسماعيلية وسيناء الشمالية القبض على تشكيل عصابي من أخطر التشكيلات المروجة للمواد المخدرة على نطاق واسع، في كل من الإسماعيلية والقاهرة والمحافظات المجاورة.

بداية تفاصيل سقوط التشكيل العصابي بورود معلومات إلى اللواء هشام الزغبي، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تفيد بقيام 4 أشخاص يقيمون بإحدى المناطق الريفية، التابعة لمركز شرطة الإسماعيلية، بالإتجار في المواد المخدرة على نطاق واسع بين المواطنين.

التحريات: المتهمون يتاجرون في الحشيش والأفيون والهيروين والآيس

وكشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في منطقة الإسماعيلي،ة برئاسة العميد مفيد فوزي، أن المتهمين يترددون على الأماكن الصحراوية، لترويج المواد المخدرة بأنواعها.

وبتشكيل فريق من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، ضم العميد أحمد رمضان، رئيس منطقة الإسماعيلية، والعقداء أحمد بلبولة، وعلي عبد النبي، وأحمد عبد الله، وكلاء الإدارة، تم تحديد هوية المتهمين والمخزن الخاص بهم ومحل إقامتهم.

واستهدفت حملة أمنية المتهمين في منازلهم، وتمكنت من ضبط 200 «طربة حشيش»، وحوالي 45 كيلوجرام «هيروين»، ونحو كيلوجرام من مخدر «الآيس»، فضلاً عن كمية من مخدر «الأفيون»، كما تم ضبط 4 سيارات ملاكي وربع نقل، لاستخدامها في تجارتهم غير المشروعة.

إخفاء المخدرات داخل سيارة ومخزن سري في مزرعة

وضبطت الحملة كمية من المواد المخدرة داخل إحدى السيارات الملاكي الخاصة بالمتهمين، فيما تم ضبط باقي المواد المخدرة، وقُدرت قيمة المواد المضبوطة بحوالي 32 مليون و100 ألف جنيه.

وتحفظت الشرطة على المواد المخدرة المضبوطة، وعلى المتهمين والسيارات، وتم تحرير المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.