حبس تشكيل عصابي ضبط بمخدرات قيمتها 32 مليون جنيه في الإسماعيلية

أمرت نيابة الإسماعيلية بحبس تشكيل عصابي من أخطر التشكيلات التي تروج المواد المخدرة، واستمع فريق من النيابة العامة علي مدار ساعات طويلة لأقوال المتهمين حول المواد المخدرة التي جرى ضبطها بحوزتهم داخل السيارات الخاصة بهم أو مخازن كائنة بمحال إقاماتهم، ووجهت النيابة العامة المتهمين تهم الاتجار وجلب المواد المخدرة فيما تستكمل النيابة التحقيقات خلال الساعات المقبلة.

ضبط المتهمين

وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أعدت عدة أكمنة ثابتة ومتحركة لضبط 4 متهمين من أخطر العناصر الإجرامية المتخصصة في ترويج المواد المخدرة، وحدد ضباط الإسماعيلية برئاسة العميد مفيد فوزي، هوية المتهمين وأماكن ترددهم لقضاء متطلباتهم أو لترويج المواد المخدرة بأنواعها.

وبتكثيف التحريات واستهداف المتهمين بحملة مكبرة مدعومة بقوات الأمن المركزي، نجح ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمشاركة العميد أحمد رمضان، رئيس منطقة الإسماعيلية، والعقداء أحمد بلبولة، وعلي عبد النبي، وأحمد عبد الله، وكلاء الإدارة، في القبض على المتهمين.

المخدرات قيمتها 32 مليون جنيه

وتمكنت الحملة من ضبط 200 «طربة حشيش»، و45 كيلوجرام «هيروين»، ونحو كيلوجرام من مخدر «الآيس»، فضلاً عن كمية من مخدر «الأفيون»، كما تم ضبط 4 سيارات ملاكي وأخرى «ربع نقل»، تستخدم في تجارتهم غير المشروعة.

وقالت مصادر أمنية إن المتهمين يعملون على إخفاء المواد المخدرة داخل سيارات غير مقيدة بأسمائهم بإدارات المرور للتحرك بها، وتحفظت الشرطة علي المتهمين والمضبوطات التي قدرت قيمتها بنحو 32 مليون جنيه وأصدرت النيابة العامة قرارها المتقدم.