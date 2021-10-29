«المنشآت الفندقية»: للفنادق بيع الغرف بأي سعر شريطة تجاوزه الحد الأدنى

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الفنادق ستبدأ في بيع الغرف الفندقية بداية من يوم الاثنين المقبل وفقا للحد الأدنى لأسعار بيع الغرف الفندقية، وسيكون أقل سعر لبيع الغرفة بفندق 5 نجوم، 40 دولار في اليوم وللغرفة في الفندق فئة الـ 4 نجوم 28 دولار، لافتا إلى أن هذا السعر سيشمل رسم الخدمة وقيمة ضريبة القيمة المضافة، موضحا أن مصلحة الضرائب ستبدأ في محاسبة الفنادق وفقا لتلك الأسعار بداية من أول شهر نوفمبر المقبل.

وأضاف عاقل لـ«الوطن»، أن سعر بيع الغرفة يكون وفقا للعقد المبرم بين العميل والفندق، فإذا كان العقد ينص على أن الإقامة بالفنادق ستشمل الحصول على فطار فقط فإن الحد الأدنى للأسعار سينطبق على هذا التعاقد، وهو ما سيتم أيضا حال كان سعر الغرفة يشمل تقديم وجبتي الفطار والعشاء "الهاف بورد"، أو الـ 3 وجبات "الفول بورد".

ولفت إلى أن المقصود ببيع الغرف الفندقية وفقا الحد الأدنى للأسعار، أي أن تلك الغرف لا يمكن بيعها بداية من 1 نوفمبر المقبل بأقل من تلك الأسعار.

وتابع: "من حق أي فندق بيع الغرفة الفندقية بأي سعر يراه دون حد أقصى، طالما أنه يتجاوز الحد الأدنى للأسعار الذي حددته وزارة السياحة".

لا توجد مشكلة في بيع الغرف وفقا للحد الأدنى

وأشار إلى أنه لا توجد مشكلة كبيرة حاليا في تطبيق الحد الأدنى للأسعار، لافتا إلى أن فنادق القاهرة والإسكندرية والساحل الشمالي ومطروح فضلا عن شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وكافة المنشآت الفندقية بالمدن السياحية الأخرى بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء تبيع الغرف الفندقية بأكثر من سعر الحد الأدنى الذي سيتم تطبيقه خلال أيام.

وأوضح أن المشكلة الوحيدة في هذا الاطار قد تكون في أسعار بيع الغرف بفنادق الأقصر وأسوان الثابتة، في ظل تراجع الحركة السياحية الوافدة إلى الصعيد في الوقت الجاري.