كل ما تريد معرفته عن مراكز تجميع بلازما الدم

عرضت وزارة الصحة والسكان من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، كل التفاصيل المتعلقة بمراكز تجميع بلازما الدم التي يصل عددها إلى 7 مراكز حتى الآن في العديد من المحافظات، وهو المشروع القومي الذي انطلق في شهر يوليو الماضي.

في نقاط.. التفاصيل الكاملة لمراكز تجميع بلازما الدم

1 - في يوم 14 من شهر يوليو الماضي تم إطلاق المشروع القومي للتبرع ببلازما الدم.

2 - عدد مراكز تجميع بلازما الدم حتى الآن هو 7 مراكز.

3 - المركز السابع والأخير لتجميع بلازما الدم تم افتتاحه داخل مدينة السادس من أكتوبر، وذلك خلال شهر أكتوبر الجاري.

4 - من المنتظر أن يتم الانتهاء من تجهيز 20 مركزا لتجميع بلازما الدم خلال العام المقبل.

5 - تعمل هذه المراكز من خلال طاقة 99 جهازًا لفصل البلازما.

6 - تم تجهيز جميع مراكز تجميع البلازما من خلال التعاون مع منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى مختلف الجهات الدولية المعنية في ذلك الشأن.

7 - كل مركز من مراكز تجميع بلازما الدم يضم داخله غرف تجميد من أجل حفظ البلازما، وذلك بسعة 18 ألف لتر.

8 - تفاعل أكثر من 30 مليون شخص مع مختلف الحملات الدعائية لمشروع التبرع ببلازما الدم عبر منصات التواصل الاجتماعي.

«الصحة» توضح استخدامات بلازما الدم في العديد من الأمراض

وفي سياق متصل، كانت وزارة الصحة والسكان قد أوضحت أهمية استخدامات بلازما الدم في علاج العديد من الأمراض، والتي يأتي من أبرزها علاج مرضى الهيموفيليا، وأمراض نقص المناعة، بالإضافة إلى علاج أمراض الكبد، وعلاج أمراض الكلى، وأخيرًا يمكن استخدام بلازما الدم علاج الحروق.

كما ناشدت «الصحة» المواطنين بالتبرع ببلازما الدم لمساعدة مختلف المرضى والمشاركة في إنقاذ حياتهم.