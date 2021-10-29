القبض على 5 أشخاص بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي بكفر الشيخ

وجهت مباحث الأموال العامة بمديرية أمن كفر الشيخ، عدة ضربات للمتهمين بالاتجار في النقد الأجنبي غير المشروع خارج السوق المصرفية، حيث جرى القبض على 5 أشخاص بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي بينهم صاحب محل مجوهرات.

وتلقى اللواء أشرف صلاح درويش، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارات من اللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بتمكن مباحث الأموال العامة من القبض على 5 أشخاص لاتهامهم في الاتجار بالنقد الأجنبي، حيث جرى القبض على صاحب محل ملابس جاهزة، مقيم بمركز شرطة البرلس وتبين أنه يمارس نشاط إجرامي وهو الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء، متخذا من مدينة كفرالشيخ مسرحا لمزاولة نشاطه المؤثم.

القبض على شخصين بقرية أبو طبل

كما جرى القبض على شخصين، لأحدهم معلومات جنائية، مقيمين بمنطقة أبو طبل التابعة لمركز كفر الشيخ، حال استقلالهما سيارة ملك أحدهما وبحوزتهما حقيبة بها مبلغ مالي عملات أجنبية، بمواجهة المتهمين، بما أسفر عنه الضبط، اعترف أحدهما بأنه في طريقه لشراء سيارة نقل من أحد الأشخاص، وتحصله على المبلغ المالي المضبوط من المتهم الثاني، الذي أقر بمزاولته نشاطًا غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما ألقت مباحث الأموال العامة والجريمة المنظمة، القبض على صاحب محل مصوغات مقيم بإحدى مناطق مركز دسوق، لاتهامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، متخذا من محل المصوغات الذهبية الخاص به مسرحاً لمزاولة نشاطه ، وتبين أنه بحوزته مبالغ مالية «عملات محلية وأجنبية»، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

القبض على شخص بقسم شرطة أول كفر الشيخ

وفي نفس السياق، جرى القبض على شخص لاتهامه بالاتجار في النقد الأجنبي، حيث وردت معلومات تفيد قيامه بممارسه نشاطه وجرى استهدافه وأمكن القبض عليه في مكان ممارسته لنشاطه بدائرة قسم شرطة أول كفرالشيخ حال تعامله في النقد الأجنبي وبحوزته مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية، وجرى تحرير محاضر للمقبوض عليهم واستكمال الإجراءات القانونية.