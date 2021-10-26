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محمود مسلم

ضبط متهم بالاتجار في العملات بالمخالفة للقانون بكفر الشيخ

كتب:

الوطن
02:05 م | الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
المتهم

المتهم

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني، أنّ صاحب محل ملابس جاهزة، مقيم بدائرة مركز شرطة البرلس بمحافظة كفرالشيخ، مارس نشاط إجرامي في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء، متخذا من مدينة كفرالشيخ مسرحا لمزاولة نشاطه المؤثم.

استهداف المتهم

وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن كفرالشيخ، جرى استهدافه وأمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة أول كفرالشيخ حال تعامله في النقد الأجنبي خارج نطاق المصارف المعتمدة، وبحوزته مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية.

وبمواجهة المتهم أقرّ بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

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