ضبط متهم بالإتجار في العملات الأجنبية خارج سوق الصرف

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني، أنّ مدير إحدى شركات النقل وشحن البضائع مقيم بمحافظة القاهرة، يمارس نشاط تحويل الأموال من وإلى البلاد خارج نطاق البنوك المعتمدة بالاشتراك مع آخرين مقيمين بإحدى الدول، يجمعون مدخرات المصريين العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية ويرسلونها للمذكور عن طريق التجار والمستوردين والسائقين العائدين للبلاد، لاستلامها واستبدالها بما يُعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفي بأسعار السوق السوداء.

مخالفة قانونية

وتابعت التحريات، أنّه عقب ذلك يتم إرسال الأموال لأسر العاملين المصريين العاملين في الخارج، من خلال حوالات بريدية أو تسليمها نقدا، مقابل عمولة متفق عليها، فضلا عن استلامه مبالغ مالية من بعض التجار والمستوردين راغبي تحويل أموال خارج البلاد خارج نطاق البنوك المعتمدة، لإتمام صفقاتهم الاستيرادية، ما يُعد عملا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

اعترافات المتهم

وبتقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المُشار إليه، وتبيّن أنّ حجم تعاملاته خلال العام الماضي طبقا للفحص المستندي، وصلت لـ3 ملايين جنيه مصري، 100 ألف دولار أمريكي، واتخذت الإجراءات القانونية.