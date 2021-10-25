ضبط 5 أشخاص يتاجرون في العملات بكفر الشيخ والمنيا

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، جهودها المكثفة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

ووفق بيان أصدرته الوزارة، اليوم الاثنين، فقد تمكنت قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة، من ضبط «شخصين، لأحدهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة مركز شرطة أبو طبل بمحافظة كفر الشيخ»، حال استقلالهما سيارة ملك أحدهما وبحوزتهما حقيبة بها مبلغ مالي «عملات أجنبية».

ضبط شخصين يتاجران في النقد الأجنبي بكفر الشيخ

بمواجهة المتهمين، بما أسفر عنه الضبط، اعترف أحدهما بأنه في طريقه لشراء سيارة «نقل» من أحد الأشخاص بالقاهرة، وتحصله على المبلغ المالي المضبوط من المتهم الثاني، الذي أقر بمزاولته نشاطًا غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط كوكتيل عملات بحوز 3 أشخاص في المنيا

وفي المنيا، أكدت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال، قيام 3 أشخاص، بالتعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء، متخذًا من نطاق دائرة قسم شرطة المنيا مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

تم ضبط المتهمين وبحوزتهم مبالغ مالية «محلية وأجنبية» وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.