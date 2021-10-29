طقس مشمس وتراجع سرعة الرياح في محافظة البحيرة اليوم

تشهد محافظة البحيرة طقس معتدل بكافة المدن والمراكز، اليوم الجمعة، مع إنخفاض بسيط في درجات الحرارة، وسطوع لأشعة الشمس.

سقوط أمطار خفيفة

وشهدت بعض المدن الساحلية بالمحافظة الأسبوع الماضي، سقوط أمطارا خفيفة، تزامنا مع هبوب رياح خفيفة إلى متوسطة وارتفاع في نسبة الرطوبة .

درجات الحرارة

وسجلت درجات الحرارة اليوم الجمعة، في البحيرة، 31 درجة مئوية، ووصلت نسبة الرطوبة إلي 56 %، وانخفضت سرعة الرياح إلى 15كيلومتر في الساعة، فيما سطعت أشعة الشمس على كافة الأرجاء.

ووجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة إلى رفع درجة الاستعداد بالمديريات والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والمديريات لاستقبال الأمطار وتكثيف الجولات لإدارة الأزمات.

كما وجه بمراجعة صفايات الأمطار وبالوعات الصرف ومتابعة مناسیب الترع والمصارف، وذلك للوقوف على درجة الإستعداد والجاهزية للتعامل مع الأمطار خلال موسم الشتاء، وطالب الوحدات المحلية بالتنسيق مع إدارة الأزمات بالمحافظة والمتابعة المستمرة لمدى جاهزية المعدات والأطقم العاملة عليها، بالإضافة إلى جاهزية محطات الصرف الزراعي ومراجعة محطات الصرف الصحي والزراعي ومناسيب الترع والمصارف وكافة المجاري المائية.

استمرار حملات إزالة التعديات

من جهة أخرى، أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على المجاري المائية والأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وشهدت مدن ومراكز المحافظة اليوم عددا من الحملات لإزالة التعديات أسفرت عن إزالة 33 حالة تعدٍ على مساحة بلغت 3088 م٢ بنطاق مدينة أبو حمص و بنطاق قري دمسنا وكوم القناطر.

كما تم إزالة 5 تعديات على حرم الرياح الناصري بإجمالى مساحة 530 م٢ ببدر، وازالة 10 حالات تعدٍ على أملاك الصرف بمساحة 342 م بنطاق قرية الأمراء بكفر الدوار

وحالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة 200 م٢ على طريق العدالة بنطاق قرية الحمراء بوادي النطرون، إلى جانب 5 تعديات بولاية الصرف على مساحة 146 م بالرحمانية.