القاسية قلوبهم.. ابن «عجوز البحيرة» قطع رأسها وألقاها عارية في المصرف

جوالٌ ملقى بأحد المصارف في قرية نائية على أطراف محافظة البحيرة، وجده الأهالي وفتحوه، فلجمت المفاجأة ألسنتهم من هول ما رأوه، فالجوال الذي كانت تتقاذفه مياه المصرف يحوي بداخله جثةً لسيدةٍ عاريةٍ، رأسها مفصول عن جسدها، ليستجمعوا قواهم بعد الصدمة ويبلغوا الشرطة التي كثفت تحرياتها، التي كشفت عن مفاجأةٍ أكبر، فالقاتل المتوحش الذي نزعت الإنسانية والرحمة من قلبه ومثّل بالجثة وعراها بعد قتلها لم يكن إلا ابن تلك السيدة، الذي أعماه الشيطان ووسوس له لقتل والدته بتلك الطريقة الدموية، بسبب خلافاتٍ بينهما.

كشف اللغز

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، من كشف لغز العثور على جثة سيدة عجوز بدون رأس داخل جوال عارية الجسد وملقاة بأحد المصارف بقرية «الطويلة» التابعة لمركز الرحمانية، وتبين أن ابنها فصل رأسها باستخدام منجل، إثر خلافات بينهما.

الواقعة بدأت حين تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة الرحمانية، يفيد بعثور الأهالي على جثة سيدة عجوز داخل جوال على أطراف أحد المصارف بقرية «الطويلة» التابعة للمركز ذاته، وجرى حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة.

ووجه اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة بتشكيل فريق بحث جنائي لسرعة كشف غموض الواقعة وضبط مرتكبها، حتى تبين أنه ابنها.

الابن يحرر محضرا بتغيب والدته منذ شهر

وتمكن فريق البحث الجنائي من ضبط مرتكب الواقعة وهو نجلها «منصور.ح.ا»، 58 عامًا، حيث ارتكب الجريمة إثر خلافات على الميراث، وقام بفصل رأسها بآلة حادة وألقى بالجثة في المصرف، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

يذكر أن نجلها حرر محضرا بتغيبها عن المنزل برقم 10533 إداري مركز دمنهور منذ شهر تقريبًا، حيث خرجت من المنزل ولم تعد حتى عثر على جثتها الأسبوع الماضي، وجرى حفظها تحت تصرف النيابة العامة